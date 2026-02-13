Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 08:18

Carnavales 2026: cierre de la Cinta Costera y desvíos de MiBus del 13 al 17 de febrero

Conozca los cierres en la Cinta Costera por el Festival Carnavalístico 2026 y los desvíos temporales anunciados por MiBus para varias rutas en Ciudad de Panamá.

Cinta Costera por el Festival Carnavalístico 2026

@MUPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cinta Costera será cerrada al tránsito vehicular desde las 12:00 del mediodía del viernes 13 de febrero, debido a la fase final de instalación de tarimas y juegos mecánicos del Festival Carnavalístico 2026.

Según se informó, el cierre será progresivo, iniciando con restricciones parciales y culminando con la suspensión total del paso de vehículos en esta importante vía capitalina.

Horarios de cierre en la Cinta Costera

Las autoridades detallaron que el cierre se realizará de la siguiente manera:

  • Cierre parcial: desde las 9:00 a.m. del viernes 13 de febrero
  • Cierre total: desde las 12:00 p.m. del viernes 13 de febrero

Estas restricciones forman parte del operativo logístico y de seguridad para el desarrollo de las actividades carnavalescas en la ciudad.

Desvíos de MiBus por cierres viales

Debido a las afectaciones en la Cinta Costera y la Avenida Balboa, MiBus anunció ajustes temporales en su operación. Las modificaciones estarán vigentes del 13 al 17 de febrero e incluyen desvíos en las siguientes rutas:

  • Panamá Viejo
  • Corredor Sur
  • C862
  • C982

La empresa recomendó a los usuarios del transporte público tomar previsiones, verificar los cambios en los recorridos y considerar salir con mayor anticipación hacia sus destinos.

Recomendaciones para conductores y usuarios

Las autoridades sugieren:

  • Utilizar rutas alternas
  • Planificar los desplazamientos con anticipación
  • Seguir las indicaciones del personal de tránsito
  • Mantenerse informado mediante los canales oficiales de transporte y seguridad vial

El Festival Carnavalístico 2026 reunirá actividades culturales, presentaciones artísticas y atracciones mecánicas, por lo que se espera un alto flujo de visitantes en el área.

