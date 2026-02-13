Carnavales 2026: cierre de la Cinta Costera y desvíos de MiBus del 13 al 17 de febrero

La Cinta Costera será cerrada al tránsito vehicular desde las 12:00 del mediodía del viernes 13 de febrero, debido a la fase final de instalación de tarimas y juegos mecánicos del Festival Carnavalístico 2026.

Según se informó, el cierre será progresivo, iniciando con restricciones parciales y culminando con la suspensión total del paso de vehículos en esta importante vía capitalina.

Contenido relacionado: Festival Carnavalístico 2026: artistas confirmados para el sábado, domingo, lunes y martes de carnaval

Horarios de cierre en la Cinta Costera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2022118661478396354?s=20&partner=&hide_thread=false La Cinta Costera estará cerrada para el tránsito de vehículos a partir de las 12 del mediodía de este viernes 13 de febrero, para la fase final de instalación de tarimas y juegos mecánicos del Festival Carnavalístico 2026. pic.twitter.com/teE1FdoNO0 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 13, 2026

Las autoridades detallaron que el cierre se realizará de la siguiente manera:

Cierre parcial: desde las 9:00 a.m. del viernes 13 de febrero

desde las Cierre total: desde las 12:00 p.m. del viernes 13 de febrero

Estas restricciones forman parte del operativo logístico y de seguridad para el desarrollo de las actividades carnavalescas en la ciudad.

Desvíos de MiBus por cierres viales

Debido a las afectaciones en la Cinta Costera y la Avenida Balboa, MiBus anunció ajustes temporales en su operación. Las modificaciones estarán vigentes del 13 al 17 de febrero e incluyen desvíos en las siguientes rutas:

Panamá Viejo

Corredor Sur

C862

C982

La empresa recomendó a los usuarios del transporte público tomar previsiones, verificar los cambios en los recorridos y considerar salir con mayor anticipación hacia sus destinos.

Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público on Instagram: " Desvíos por Festival Carnavalístico 2026 Del 13 al 17 de febrero, por cierres en la Cinta Costera y Av. Balboa, las rutas Panamá Viejo, Corredor Sur, C862 y C982 operarán con desvíos temporales. Cierre parcial desde las 9:00 a.m. y total desde las 12:00 p.m. (viernes). Seguimos conectándote con la ciudad para que disfrutes el Carnaval #MiBus #Carnaval2026 #DesvíosMiBus #Panamá" View this post on Instagram

Recomendaciones para conductores y usuarios

Las autoridades sugieren:

Utilizar rutas alternas

Planificar los desplazamientos con anticipación

Seguir las indicaciones del personal de tránsito

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de transporte y seguridad vial

El Festival Carnavalístico 2026 reunirá actividades culturales, presentaciones artísticas y atracciones mecánicas, por lo que se espera un alto flujo de visitantes en el área.