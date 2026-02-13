Carnavales 2026: cierre de la Cinta Costera y desvíos de MiBus del 13 al 17 de febrero

La Cinta Costera será cerrada al tránsito vehicular desde las 12:00 del mediodía del viernes 13 de febrero, debido a la fase final de instalación de tarimas y juegos mecánicos del Festival Carnavalístico 2026.
Contenido relacionado: Festival Carnavalístico 2026: artistas confirmados para el sábado, domingo, lunes y martes de carnaval
Horarios de cierre en la Cinta Costera
Las autoridades detallaron que el cierre se realizará de la siguiente manera:
- Cierre parcial: desde las 9:00 a.m. del viernes 13 de febrero
- Cierre total: desde las 12:00 p.m. del viernes 13 de febrero
Estas restricciones forman parte del operativo logístico y de seguridad para el desarrollo de las actividades carnavalescas en la ciudad.
Desvíos de MiBus por cierres viales
Debido a las afectaciones en la Cinta Costera y la Avenida Balboa, MiBus anunció ajustes temporales en su operación. Las modificaciones estarán vigentes del 13 al 17 de febrero e incluyen desvíos en las siguientes rutas:
- Panamá Viejo
- Corredor Sur
- C862
- C982
La empresa recomendó a los usuarios del transporte público tomar previsiones, verificar los cambios en los recorridos y considerar salir con mayor anticipación hacia sus destinos.
Recomendaciones para conductores y usuarios
Las autoridades sugieren:
- Utilizar rutas alternas
- Planificar los desplazamientos con anticipación
- Seguir las indicaciones del personal de tránsito
- Mantenerse informado mediante los canales oficiales de transporte y seguridad vial
El Festival Carnavalístico 2026 reunirá actividades culturales, presentaciones artísticas y atracciones mecánicas, por lo que se espera un alto flujo de visitantes en el área.