Bomberos advierten sobre incumplimiento de requisitos de seguridad a juntas de Carnaval

En medio de los preparativos del carnaval, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que ha detectado que un porcentaje de juntas comunales, alcaldías y organizaciones carnavalescas no han gestionado oportunamente los permisos necesarios ni han cumplido con los requisitos de seguridad exigidos por la institución.

Según el comunicado, algunas entidades incluso han solicitado omisiones o excepciones a los requisitos establecidos, solicitudes que fueron rechazadas por la entidad.

"La función institucional es velar estrictamente por la seguridad, la prevención de riesgos y el cumplimiento de la normativa vigente, sin excepciones que comprometan la integridad de las personas y los bienes", destacó la institución.

Bomberos reiteran el cumplimiento de normas

Los bomberos reiteraron que cada junta organizadora debe completar los trámites correspondientes conforme a la normativa vigente, subrayando que el cumplimiento de estas medidas no es opcional y representa una garantía esencial para salvaguardar vidas y propiedades durante el desarrollo de las celebraciones.

Operativos buscan garantizar carnavales seguros

Las autoridades mantienen operativos coordinados para supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en distintos puntos del país, mientras miles de panameños se preparan para participar en una de las festividades más esperadas del calendario nacional.