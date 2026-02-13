| Telemetro
Panamá Carnaval -  13 de febrero de 2026 - 07:09

Carnavales 2026 inicia en Panamá con lujo y esplendor en todo el país

Este viernes arrancan las presentaciones del Festival Carnavalístico 2026 en la Cinta Costera. Conozca los cierres de vías y las actividades programadas.

Carnavales 2026

Carnavales 2026

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las celebraciones de los carnavales 2026 arrancan esta noche tanto en la Cinta Costera como en el interior del país, donde ya se encuentran instaladas las tarimas, puestos comerciales y un parque de diversiones dirigido especialmente a los niños.

Se espera que miles de personas asistan a este punto que se convierte en uno de los principales escenarios de las fiestas carnestolendas en la ciudad capital.

Cierre de vías desde el mediodía por carnavales

Como parte de la logística del evento, las autoridades informaron que desde el mediodía se realizará el cierre de vías en el tramo comprendido entre el Mercado de Mariscos y el Hospital del Niño.

Las restricciones vehiculares buscan garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022270381516603495&partner=&hide_thread=false

Las Tablas se prepara con cierre de prácticas

Mientras tanto, las tradicionales tunas de Calle Arriba y Calle Abajo del distrito de Las Tablas culminaron sus prácticas de tonadas en el Parque Porras.

Las reinas del Carnaval 2026 expresaron su entusiasmo por el inicio oficial de las festividades y adelantaron que las presentaciones incluirán innovaciones y sorpresas para el público.

Expectativa por celebraciones carnavalescas

Las autoridades esperan una alta concurrencia durante los próximos días, por lo que mantienen operativos de seguridad, tránsito y logística para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades.

El Festival Carnavalístico en la Cinta Costera se consolida como uno de los eventos más concurridos durante esta temporada, reuniendo espectáculos artísticos, actividades recreativas y espacios familiares.

En esta nota:
Seguir leyendo

Carnavales 2026: Bomberos comparten recomendaciones de seguridad

Carnavales 2026: horarios de inversión de carriles este viernes 13 de febrero hacia el interior

Carnavales 2026: SPI desplegará más de mil unidades en puntos estratégicos de Panamá

Recomendadas

Más Noticias