Carnavales 2026 inicia en Panamá con lujo y esplendor en todo el país

Las celebraciones de los carnavales 2026 arrancan esta noche tanto en la Cinta Costera como en el interior del país, donde ya se encuentran instaladas las tarimas, puestos comerciales y un parque de diversiones dirigido especialmente a los niños.
Cierre de vías desde el mediodía por carnavales
Como parte de la logística del evento, las autoridades informaron que desde el mediodía se realizará el cierre de vías en el tramo comprendido entre el Mercado de Mariscos y el Hospital del Niño.
Las restricciones vehiculares buscan garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de las actividades programadas.
Las Tablas se prepara con cierre de prácticas
Mientras tanto, las tradicionales tunas de Calle Arriba y Calle Abajo del distrito de Las Tablas culminaron sus prácticas de tonadas en el Parque Porras.
Las reinas del Carnaval 2026 expresaron su entusiasmo por el inicio oficial de las festividades y adelantaron que las presentaciones incluirán innovaciones y sorpresas para el público.
Expectativa por celebraciones carnavalescas
Las autoridades esperan una alta concurrencia durante los próximos días, por lo que mantienen operativos de seguridad, tránsito y logística para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades.
El Festival Carnavalístico en la Cinta Costera se consolida como uno de los eventos más concurridos durante esta temporada, reuniendo espectáculos artísticos, actividades recreativas y espacios familiares.