Festival Carnavalístico 2026: artistas confirmados para el sábado, domingo, lunes y martes de carnaval

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026, los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero en la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.
Festival Carnavalístico 2026: artistas para el carnaval
Sábado de Carnaval
Culecos
- Jr. Ranks
- Jorkan
- Afro Golden
- Livity Crew
Tarima I Star PTY
- El Roockie
- Akim
- RD Maravilla
- El Zeta
- Eiby
- Dj Chelino
- Black Lions Crew
Latin stage
- Mauricio Silva
- La Disco Virtual
- Raúl Aparicio
- Ulpiano Vergara
Domingo de Carnaval
Culecos
- BCA
- Robiguid
- Big Boss
- Cash Money
Tarima I Star PTY
- Tommy Real
- Valentino
- Mátalo Jeyson
- Mista Bombo
- Bugaman
- Danny Yash
- Ladele
Latin stage
- Max Torres
- Nenito Vargas
- Salsa Project
- Salsa live
Lunes de Carnaval
Culecos
- Tachi
- Principal
- Edward Allen
- La Secta Crew
Tarima I Star PTY
- Aldo Ranks
- Barbel
- Kabliz
- K4G
- Mr. Fox
- Robinho
- Chiqui Dubs
Latin stage
- Maelo Ruiz
- Lucho de Sedas
- Dario Pitty
- Contágiate de la Salsa
- Komba Band
Martes de Carnaval
Culecos
- Dj Black
- El Boy C
- Irving
- Anubikis
Tarima I Star PTY
- T.O.K
- Real Phantom
- Mole
- Italian Somali
- Anyuri
- Dj Terco
- Riki Plops
Latin stage
- Mickey Taveras
- Pedro Arroyo
- Jhonathan Chávez
- Víctor Bernal
- Samy Sandra Sandoval
Horarios del Festival Carnavalístico 2026
Viernes 13 de febrero
- Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Del sábado 14 al martes 17 de febrero
- Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
- Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.