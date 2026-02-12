| Telemetro
Carnavales 2026 Carnaval -  12 de febrero de 2026 - 11:46

Festival Carnavalístico 2026: artistas confirmados para el sábado, domingo, lunes y martes de carnaval

Los culecos durante el Festival Carnavalístico 2026 iniciarán a las 10:00 a.m. y culminarán a las 4:00 p.m. en la Cinta Costera.

Artistas para el Festival Carnavalístico 2026.

Artistas para el Festival Carnavalístico 2026.

@festivalcarnavalistico
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026, los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero en la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.

Festival Carnavalístico 2026: artistas para el carnaval

Sábado de Carnaval

Culecos

  • Jr. Ranks
  • Jorkan
  • Afro Golden
  • Livity Crew

Tarima I Star PTY

  • El Roockie
  • Akim
  • RD Maravilla
  • El Zeta
  • Eiby
  • Dj Chelino
  • Black Lions Crew

Latin stage

  • Mauricio Silva
  • La Disco Virtual
  • Raúl Aparicio
  • Ulpiano Vergara
Embed - Carnavalistico en Instagram: " Este sábado el #FestivalCarnavalístico se vive completo en la Cinta Culecos desde las 10:00 a.m. Istar PTY Stage Latin Stage ¡Yo me quedo en la City! Cinta Costera Entrada GRATIS Del 13 al 17 de febrero"
View this post on Instagram

Domingo de Carnaval

Culecos

  • BCA
  • Robiguid
  • Big Boss
  • Cash Money

Tarima I Star PTY

  • Tommy Real
  • Valentino
  • Mátalo Jeyson
  • Mista Bombo
  • Bugaman
  • Danny Yash
  • Ladele

Latin stage

  • Max Torres
  • Nenito Vargas
  • Salsa Project
  • Salsa live
Embed - Carnavalistico en Instagram: " El DOMINGO se prende la Cinta Culecos desde la mañana Istar PTY Stage Latin Stage Cinta Costera Entrada GRATIS #FestivalCarnavalístico #YoMeQuedoEnLaCity"
View this post on Instagram

Lunes de Carnaval

Culecos

  • Tachi
  • Principal
  • Edward Allen
  • La Secta Crew

Tarima I Star PTY

  • Aldo Ranks
  • Barbel
  • Kabliz
  • K4G
  • Mr. Fox
  • Robinho
  • Chiqui Dubs

Latin stage

  • Maelo Ruiz
  • Lucho de Sedas
  • Dario Pitty
  • Contágiate de la Salsa
  • Komba Band
Embed - Carnavalistico en Instagram: " ¡El Lunes se goza y se baila en el #FestivalCarnavalistico ! Culecos desde las 10:00 a.m. Istar PTY Stage Latin Stage Cinta Costera Entrada GRATIS"
View this post on Instagram

Martes de Carnaval

Culecos

  • Dj Black
  • El Boy C
  • Irving
  • Anubikis

Tarima I Star PTY

  • T.O.K
  • Real Phantom
  • Mole
  • Italian Somali
  • Anyuri
  • Dj Terco
  • Riki Plops

Latin stage

  • Mickey Taveras
  • Pedro Arroyo
  • Jhonathan Chávez
  • Víctor Bernal
  • Samy Sandra Sandoval
Embed - Carnavalistico en Instagram: " El martes se cierra con broche de oro en la Cinta costera! Culecos desde las 10:00 a.m. Istar PTY Stage Latin Stage Cinta Costera Entrada GRATIS #FestivalCarnavalístico"
View this post on Instagram

Horarios del Festival Carnavalístico 2026

Viernes 13 de febrero

  • Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero

  • Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
  • Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.
En esta nota:
Seguir leyendo

Carnavales 2026: prohibiciones en el Festival Carnavalístico de la ciudad de Panamá

Carnavales 2026: ¿La entrada al Festival Carnavalístico Vol. Caribe en la capital será gratuita?

Horario del Festival Carnavalístico 2026: culecos, actividades y presentaciones en los Carnavales 2026

Recomendadas

Más Noticias