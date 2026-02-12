Festival Carnavalístico 2026: artistas confirmados para el sábado, domingo, lunes y martes de carnaval

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026 , los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero en la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.

Festival Carnavalístico 2026: artistas para el carnaval

Sábado de Carnaval

Culecos

Jr. Ranks

Jorkan

Afro Golden

Livity Crew

Tarima I Star PTY

El Roockie

Akim

RD Maravilla

El Zeta

Eiby

Dj Chelino

Black Lions Crew

Latin stage

Mauricio Silva

La Disco Virtual

Raúl Aparicio

Ulpiano Vergara

Domingo de Carnaval

Culecos

BCA

Robiguid

Big Boss

Cash Money

Tarima I Star PTY

Tommy Real

Valentino

Mátalo Jeyson

Mista Bombo

Bugaman

Danny Yash

Ladele

Latin stage

Max Torres

Nenito Vargas

Salsa Project

Salsa live

Lunes de Carnaval

Culecos

Tachi

Principal

Edward Allen

La Secta Crew

Tarima I Star PTY

Aldo Ranks

Barbel

Kabliz

K4G

Mr. Fox

Robinho

Chiqui Dubs

Latin stage

Maelo Ruiz

Lucho de Sedas

Dario Pitty

Contágiate de la Salsa

Komba Band

Martes de Carnaval

Culecos

Dj Black

El Boy C

Irving

Anubikis

Tarima I Star PTY

T.O.K

Real Phantom

Mole

Italian Somali

Anyuri

Dj Terco

Riki Plops

Latin stage

Mickey Taveras

Pedro Arroyo

Jhonathan Chávez

Víctor Bernal

Samy Sandra Sandoval

Horarios del Festival Carnavalístico 2026

Viernes 13 de febrero

Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero