MIDA realiza inspecciones sanitarias a cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reforzó la vigilancia fitozoosanitaria en los cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón, con inspecciones que incluyeron la revisión de equipajes, provisiones, áreas de almacenamiento y manejo de desechos.

A través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, se aplican protocolos internacionales para prevenir el ingreso de plagas, enfermedades y productos no autorizados, con el fin de resguardar la producción nacional y el estatus sanitario del país.