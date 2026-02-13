Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 12:27

MIDA realiza inspecciones sanitarias a cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón

El MIDA informó quese aplican protocolos internacionales para prevenir el ingreso de plagas, enfermedades y productos no autorizados.

Inspecciones del MIDA en cruceros de Bocas del Toro.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reforzó la vigilancia fitozoosanitaria en los cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón, con inspecciones que incluyeron la revisión de equipajes, provisiones, áreas de almacenamiento y manejo de desechos.

A través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, se aplican protocolos internacionales para prevenir el ingreso de plagas, enfermedades y productos no autorizados, con el fin de resguardar la producción nacional y el estatus sanitario del país.

