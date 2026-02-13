MIDA realiza inspecciones sanitarias a cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reforzó la vigilancia fitozoosanitaria en los cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón, con inspecciones que incluyeron la revisión de equipajes, provisiones, áreas de almacenamiento y manejo de desechos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2022341173453422906&partner=&hide_thread=false
El @MIDAPma reforzó la vigilancia fitozoosanitaria en cruceros que arribaron a Bocas del Toro y Colón, con inspecciones incluyen revisión de equipajes, provisiones, áreas de almacenamiento y manejo de desechos.— Telemetro Reporta (@TReporta) February 13, 2026
A través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, se… pic.twitter.com/Eo7Lp7HAEl