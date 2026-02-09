MIDA alerta sobre estafas por supuesta retención de mascotas en el Aeropuerto de Tocumen

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) informó a la población que se han detectado casos de estafa relacionados con el supuesto transporte y venta de animales.

Según explicó la entidad, el método utilizado consiste en solicitar dinero a las víctimas bajo el argumento de que las mascotas se encuentran retenidas para su entrega en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La institución aclaró que no es responsable del traslado, la logística ni la comercialización de animales vivos, ya que los animales menores no realizan cuarentena en el aeropuerto. Indicó que la cuarentena de animales menores es domiciliaria y se efectúa en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA).

Además, precisó que el trámite de Cuarentena Agropecuaria se lleva a cabo en el punto de ingreso y en presencia del propietario o consignatario que figure en la guía aérea. Su función se limita exclusivamente a verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos y a realizar los cobros correspondientes por los servicios prestados, sin intervenir en procesos de venta o transporte.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria exhortó a la ciudadanía a no efectuar pagos a terceros por conceptos relacionados con supuestas retenciones de animales.