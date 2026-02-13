Río de Janeiro inaugura su famoso Carnaval con bienvenida al Rey Momo

El Rey Momo recibió este viernes las llaves de la ciudad de Río de Janeiro de manos de su alcalde, Eduardo Paes, en una simbólica ceremonia que dio inicio al carnaval más famoso de Brasil, en el que se espera este año que unas ocho millones de personas bailen y se diviertan en las calles.
Pese a que las comparsas ya desfilan por las calles de Río de Janeiro desde hace al menos un mes, la fiesta solo comenzó oficialmente este viernes, con la ciudad bajo el mando del Rey Momo, y se extenderá por seis días hasta el Miércoles de Ceniza del 18 de febrero.
FUENTE: EFE