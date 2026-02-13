Río de Janeiro inaugura su famoso Carnaval con bienvenida al Rey Momo

Río de Janeiro inaugura su famoso CarnavaL 2026 con la entrega de llaves al Rey Momo. EFE

El Rey Momo recibió este viernes las llaves de la ciudad de Río de Janeiro de manos de su alcalde, Eduardo Paes, en una simbólica ceremonia que dio inicio al carnaval más famoso de Brasil, en el que se espera este año que unas ocho millones de personas bailen y se diviertan en las calles.

"Quiero pedirle a todos los cariocas y a todos los que nos visitan que no dejen pasar un minuto sin divertirse, porque ese es el espíritu de esta ciudad", afirmó Paes al declarar oficialmente abierto el Carnaval y al manifestar su orgullo por ser el único alcalde de Río que le ha entregado las llaves de la ciudad en catorce ocasiones al rey Momo.

