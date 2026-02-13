Brasil Internacionales -  13 de febrero de 2026 - 15:08

Río de Janeiro inaugura su famoso Carnaval con bienvenida al Rey Momo

Pese a que las comparsas ya desfilan por las calles de Río de Janeiro, el Carnaval solo comenzó oficialmente con la ciudad bajo el mando del Rey Momo.

Río de Janeiro inaugura su famoso CarnavaL 2026 con la entrega de llaves al Rey Momo.

El Rey Momo recibió este viernes las llaves de la ciudad de Río de Janeiro de manos de su alcalde, Eduardo Paes, en una simbólica ceremonia que dio inicio al carnaval más famoso de Brasil, en el que se espera este año que unas ocho millones de personas bailen y se diviertan en las calles.

"Quiero pedirle a todos los cariocas y a todos los que nos visitan que no dejen pasar un minuto sin divertirse, porque ese es el espíritu de esta ciudad", afirmó Paes al declarar oficialmente abierto el Carnaval y al manifestar su orgullo por ser el único alcalde de Río que le ha entregado las llaves de la ciudad en catorce ocasiones al rey Momo.

Pese a que las comparsas ya desfilan por las calles de Río de Janeiro desde hace al menos un mes, la fiesta solo comenzó oficialmente este viernes, con la ciudad bajo el mando del Rey Momo, y se extenderá por seis días hasta el Miércoles de Ceniza del 18 de febrero.

FUENTE: EFE

