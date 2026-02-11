Secretario de Energía de EE. UU. se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo una reunión en Caracas con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de avanzar en un acuerdo energético calificado como “histórico” entre ambos países.

La visita se produce en un contexto de cambios en la política energética y comercial entre Washington y Caracas, orientados a facilitar la inversión petrolera y fortalecer la cooperación en el sector energético.

Buscan reactivar la industria petrolera venezolana

Según información oficial, el encuentro forma parte de una agenda destinada a promover la apertura del sector petrolero venezolano a la inversión extranjera, luego de reformas legales impulsadas por el Parlamento del país sudamericano.

Además, el Departamento de Energía de Estados Unidos señaló que Wright tiene previsto visitar campos petroleros venezolanos para evaluar de primera mano el impacto del nuevo acuerdo energético impulsado por la administración del presidente Donald Trump, el cual busca promover estabilidad económica y desarrollo en la nación caribeña.

La llegada del funcionario estadounidense se da tras la flexibilización de restricciones que permiten a empresas petroleras de Estados Unidos operar en Venezuela bajo condiciones específicas de supervisión y control.

Contexto político y económico

El acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela ocurre en medio de un escenario político complejo, marcado por tensiones diplomáticas y cambios en la estructura de poder en el país sudamericano, así como por el interés de Washington en la reactivación del mercado petrolero venezolano.

El acuerdo energético busca impulsar la producción de crudo y fomentar la inversión internacional, con miras a fortalecer la economía venezolana y garantizar el suministro energético en la región.

