Programa del vaso de leche: MEDUCA llama a evitar difusión de información no verificada

El MEDUCA advierten que difundir información no verificada puede afectar el programa del vaso de leche escolar, que beneficia a más de 247 mil estudiantes.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) reitera el llamado a la población a evitar la difusión de información no verificada relacionada con el programa del vaso de leche escolar, advirtiendo que este tipo de contenido puede afectar directamente a miles de estudiantes beneficiarios en el país.

Según destacaron, hacerse eco de datos sin confirmación solo perjudica a quienes verdaderamente dependen de esta iniciativa social, que actualmente beneficia a 247,468 estudiantes distribuidos en 877 centros educativos a nivel nacional.

El programa, impulsado por el Ministerio de Educación, busca garantizar el acceso a complementos nutricionales para estudiantes del sistema oficial, contribuyendo a mejorar su alimentación y rendimiento académico.

Las autoridades recalcaron que la divulgación de información falsa o imprecisa genera preocupación innecesaria entre padres de familia, docentes y comunidades educativas, además de afectar la confianza en los programas de apoyo estudiantil.

En ese sentido, instaron a la ciudadanía a verificar siempre la información a través de canales oficiales y evitar compartir rumores que puedan provocar desinformación sobre un programa que representa un respaldo nutricional clave para miles de niños y jóvenes en el país.

