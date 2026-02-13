Año escolar 2026: MEDUCA prepara ingreso de los nuevos docentes seleccionados

El Ministerio de Educación (MEDUCA) prepara el inicio del año escolar 2026, programado para el próximo 2 de marzo a nivel nacional. Por ello, ha anunciado a los nuevos docentes seleccionados en el concurso de nombramiento.
Año escolar 2026: requisitos para los nuevos docentes
Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los siguientes documentos originales:
- • Copia de la cédula de identidad
- • Certificación de salud físico y mental, emitidos tanto por médico general, especialista o psiquiatra.
- • Certificado de Información Antecedentes Personales,. expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley de 13 de abril de 2010.
Quienes no se presenten en este período perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante este año.