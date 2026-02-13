Panamá 13 de febrero de 2026 - 09:06

Año escolar 2026: MEDUCA prepara ingreso de los nuevos docentes seleccionados

El MEDUCA anunció a los docentes seleccionados en su último concurso de nombramientos para iniciar el año escolar 2026.

Docentes preparados para iniciar el año escolar 2026 en Panamá.

MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) prepara el inicio del año escolar 2026, programado para el próximo 2 de marzo a nivel nacional. Por ello, ha anunciado a los nuevos docentes seleccionados en el concurso de nombramiento.

Estos educadores deberán tomar posesión del cargo del 19 al 25 de febrero de 2026 en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro educativo asignado.

Año escolar 2026: requisitos para los nuevos docentes

Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los siguientes documentos originales:

  • • Copia de la cédula de identidad
  • • Certificación de salud físico y mental, emitidos tanto por médico general, especialista o psiquiatra.
  • • Certificado de Información Antecedentes Personales,. expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley de 13 de abril de 2010.

Quienes no se presenten en este período perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante este año.

