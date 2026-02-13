Año escolar 2026: MEDUCA prepara ingreso de los nuevos docentes seleccionados

Docentes preparados para iniciar el año escolar 2026 en Panamá. MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) prepara el inicio del año escolar 2026, programado para el próximo 2 de marzo a nivel nacional. Por ello, ha anunciado a los nuevos docentes seleccionados en el concurso de nombramiento.

Estos educadores deberán tomar posesión del cargo del 19 al 25 de febrero de 2026 en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro educativo asignado.

