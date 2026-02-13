Presidente Mulino sanciona ley que aprueba intercambio de información tributaria entre Panamá y Ecuador

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este viernes 13 de febrero, la Ley 508 del 12 de febrero de 2026, que aprueba el acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria, suscrito entre Panamá y Ecuador el 14 de agosto de 2025.
“Este acuerdo establece que las autoridades de ambas naciones se prestarán asistencia, mediante el intercambio de información previsiblemente pertinente para la administración y aplicación de su derecho interno, relativa a la recaudación de impuestos, al cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, o a la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria”, agrega.
La firma de este acuerdo se llevó a cabo luego de que Ecuador excluyó a Panamá de su lista discriminatoria de paraísos fiscales, tras lo cual Panamá derogó en su totalidad las medidas de retorsión que había establecido contra Ecuador.