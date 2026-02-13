Presidente Mulino sanciona ley que aprueba intercambio de información tributaria entre Panamá y Ecuador

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sancionó este viernes 13 de febrero, la Ley 508 del 12 de febrero de 2026, que aprueba el acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria, suscrito entre Panamá y Ecuador el 14 de agosto de 2025.

La Presidencia de la República detalla que en el caso de Panamá, el intercambio comprende todos los impuestos nacionales, a excepción de los impuestos municipales y otras subdivisiones políticas; mientras que para Ecuador, el acuerdo aplica en materia de Impuesto Sobre la Renta y otros tributos cuya recaudación corresponda al gobierno central.

“Este acuerdo establece que las autoridades de ambas naciones se prestarán asistencia, mediante el intercambio de información previsiblemente pertinente para la administración y aplicación de su derecho interno, relativa a la recaudación de impuestos, al cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, o a la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria”, agrega.

La firma de este acuerdo se llevó a cabo luego de que Ecuador excluyó a Panamá de su lista discriminatoria de paraísos fiscales, tras lo cual Panamá derogó en su totalidad las medidas de retorsión que había establecido contra Ecuador.