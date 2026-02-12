Presidente Mulino se reúne con la bancada de RM de la Asamblea Nacional

Presidente José Raúl Mulino se reúne con la bancada de RM en el Palacio de Las Garzas.

El presidente José Raúl Mulino se reunió este jueves con la bancada de diputados del partido Realizando Metas (RM) para revisar los proyectos que el Gobierno ejecutará este año, con el objetivo de atender necesidades urgentes y resolver los problemas que enfrentan las distintas provincias del país.

En el encuentro, el presidente Mulino detalló los esfuerzos de su administración para ordenar las finanzas públicas. Hizo énfasis en el rescate de importantes obras que los gobiernos pasados abandonaron y que causaron fuertes pérdidas para el Estado, aseguró Presidencia.

Mulino destacó que este año su gobierno ha asignado un presupuesto de inversión superior a B/. 11 mil millones para obras como carreteras, hospitales y otros proyectos destinados a atender problemas sociales y generar oportunidades de empleo para miles de panameños.

Por su parte, los diputados de RM manifestaron su respaldo a la gestión del presidente en la Asamblea Nacional, con el fin de facilitar el plan de trabajo que busca consolidar a Panamá como uno de los países de mayor crecimiento en la región.