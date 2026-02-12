Copa Airlines mantiene vuelos a Cuba pese a crisis de combustible en la isla

La aerolínea panameña Copa Airlines confirmó que mantiene sus operaciones aéreas hacia Cuba con normalidad, a pesar de la crisis de combustible que afecta a varios aeropuertos del país caribeño y que ha obligado a otras compañías internacionales a suspender o reprogramar sus vuelos.

La empresa explicó que, debido a que la ruta entre Panamá y La Habana es relativamente corta, ha optado por aplicar la estrategia conocida como “tankering” , que consiste en cargar combustible adicional en Panamá para realizar el viaje de ida y vuelta sin necesidad de abastecerse en territorio cubano.

Copa Airlines continuará operando

Mientras Copa Airlines continúa operando, al menos cuatro aerolíneas canadienses anunciaron la cancelación de sus itinerarios hacia la isla, luego de que autoridades cubanas notificaran la imposibilidad de suministrar queroseno en sus aeropuertos internacionales.

También las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus operaciones hacia Cuba debido a dificultades para abastecer combustible, medida que se mantendrá hasta que la situación mejore.

Crisis energética afecta aviación en Cuba

La escasez de combustible para aviones forma parte de una crisis energética más amplia que enfrenta Cuba. Autoridades de la isla advirtieron a las aerolíneas sobre la limitada disponibilidad de combustible en sus aeropuertos, lo que ha generado cancelaciones, reprogramaciones de vuelos y operaciones especiales para repatriar pasajeros.

Operaciones continúan desde Panamá

Copa Airlines reiteró que sus vuelos seguirán desarrollándose con normalidad desde el Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, manteniendo conectividad entre Panamá y Cuba, mientras monitorea la evolución de la situación energética en la región.

