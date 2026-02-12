MiAmbiente suspende proyecto de construcción por falta de estudios ambientales en Santiago

Como parte de sus operativos de fiscalización, el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) procedió a la suspensión inmediata de una actividad de construcción en el distrito de Santiago, Veraguas.

La medida fue tomada tras constatar que el proyecto, ubicado en la carretera Panamericana, incumplía con la normativa legal vigente al no contar con los permisos correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiAmbientePma/status/2022005597567381843?s=20&partner=&hide_thread=false Veraguas | Procedimos a la suspensión de una actividad de construcción ubicada en la Barriada Altos de la Luna, carretera Panamericana, distrito de Santiago, al constatar que no contaba con la Herramienta de Gestión Ambiental aprobada. pic.twitter.com/y2fvlplITZ — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) February 12, 2026

MiAmbiente: incumplimiento de la normativa ambiental

La inspección técnica, realizada específicamente en la Barriada Altos de la Luna, reveló que la obra no poseía la Herramienta de Gestión Ambiental aprobada necesaria para su ejecución. Ante esta irregularidad, la institución ordenó la paralización de las labores para evitar posibles afectaciones al entorno natural de la zona.

MiAmbiente reiteró el llamado urgente a promotores, desarrolladores y empresas constructoras para que se aseguren de cumplir con todos los requisitos de ley antes de iniciar cualquier fase de desarrollo. El objetivo de estas gestiones es prevenir impactos negativos al medio ambiente y evitar que las empresas se vean involucradas en procesos de sanciones administrativas o multas económicas de mayor gravedad.