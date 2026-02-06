panam Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 11:21

Personal de MiAmbiente rescatan a un perezoso atrapado en el Puente de las Américas

El perezoso estaba en riesgo en la estructura. Bomberos y especialistas de MiAmbiente lograron su rescate y posterior liberación.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

En una operación conjunta, Bomberos, guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y organizaciones aliadas rescataron con éxito a un perezoso de dos dedos que estaba en alto riesgo sobre el Puente de las Américas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019791713837920332?s=20&partner=&hide_thread=false

Un rescate exitoso en las alturas

El animal había quedado atrapado en una zona peligrosa de la vía, lo que movilizó de inmediato a especialistas de los polígonos de tiro Emperador y Balboa Oeste. Tras maniobras cuidadosas, el equipo logró poner a salvo al perezoso, evitando que cayera o fuera afectado por el tráfico vehicular que transita por esta importante arteria vial.

Luego de ser puesto a salvo, el MiAmbiente detalló que el ejemplar fue sometido a una evaluación física completa para descartar lesiones. Al confirmar que se encontraba en óptimas condiciones, fue trasladado a una zona segura dentro de los polígonos, donde fue liberado para reintegrarse exitosamente a su entorno natural.

X2Twitter.com_CBNbSyu-FqzpUZOC_640p

Liberación del perezoso por parte de MiAmbiente.

