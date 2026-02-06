Personal de MiAmbiente rescatan a un perezoso atrapado en el Puente de las Américas

En una operación conjunta, Bomberos, guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y organizaciones aliadas rescataron con éxito a un perezoso de dos dedos que estaba en alto riesgo sobre el Puente de las Américas.
Un rescate exitoso en las alturas
El animal había quedado atrapado en una zona peligrosa de la vía, lo que movilizó de inmediato a especialistas de los polígonos de tiro Emperador y Balboa Oeste. Tras maniobras cuidadosas, el equipo logró poner a salvo al perezoso, evitando que cayera o fuera afectado por el tráfico vehicular que transita por esta importante arteria vial.
Luego de ser puesto a salvo, el MiAmbiente detalló que el ejemplar fue sometido a una evaluación física completa para descartar lesiones. Al confirmar que se encontraba en óptimas condiciones, fue trasladado a una zona segura dentro de los polígonos, donde fue liberado para reintegrarse exitosamente a su entorno natural.