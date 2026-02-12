Parque Nacional Coiba registra 887 tortugas carey tras 12 años de monitoreo

Durante más de 12 años, investigadores nacionales e internacionales han desarrollado monitoreos científicos e investigaciones en el Parque Nacional Coiba, orientados a la recuperación y protección de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata).

El monitoreo es liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), y la información generada a lo largo de los años ha permitido identificar tendencias poblacionales y comprender mejor el papel ecológico que desempeña Coiba dentro del Pacífico Oriental Tropical.

“Los datos recopilados también han evidenciado la conexión regional de la especie, demostrando que tortugas que anidan en otros países utilizan Coiba como un área clave de alimentación. Este hallazgo resalta la importancia de fortalecer la cooperación internacional para garantizar la protección integral de la tortuga carey a lo largo de su ciclo de vida”, destaca el Ministerio de Ambiente.

La entidad agregó que, como parte de estas acciones, a principios de febrero de 2026 se desarrolló una nueva jornada de monitoreo, durante la cual se procesaron 106 individuos, alcanzando un total acumulado de 887 tortugas carey registradas en el Parque Nacional Coiba. Esta cifra fortalece la generación de información científica esencial para la toma de decisiones en materia de manejo y conservación.

La actividad contó con la participación de biólogos nacionales e internacionales, guardaparques y médicos veterinarios.

“Esta iniciativa de conservación se ha consolidado como uno de los proyectos de monitoreo más exitosos para la especie en la región. Durante más de 12 años investigadores nacionales e internacionales del Pacífico Oriental en colaboración de aliados como Campamento Tortuguero Mayto, NOAA, ICAPO y otras organizaciones comprometidas con la conservación marina se ha podido hacer frente al desafío y ejecutar acciones para proteger a la especie. Por otra parte, con el apoyo de GICOFF A.C., se desarrolla el primer estudio sobre el estado de salud de las tortugas carey dentro del área protegida”, resalta MiAmbiente.

La tortuga carey es una de las especies marinas más amenazadas del Pacífico Oriental Tropical y enfrentaba una marcada falta de información científica, lo que limitaba las acciones de conservación en la región. El Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial, se ha consolidado como un verdadero santuario para la especie, al constituir una importante zona de alimentación.