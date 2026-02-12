Policía alerta sobre falsos agentes vinculados a robos en residencias y estafas digitales

La Policía Nacional informó sobre la captura de ocho personas presuntamente vinculadas a robos en residencias, comercios y estafas mediante plataformas digitales, durante el desarrollo de la Operación Blindaje.

Las detenciones se lograron tras la ejecución de 20 diligencias de allanamiento realizadas en la provincia de Colón y en los corregimientos de Río Abajo, Juan Díaz y Pedregal.

Modus operandi generaba confianza en las víctimas

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos estarían relacionados con hechos delictivos registrados durante los meses de septiembre y noviembre de 2025, así como en febrero de 2026.

Según las autoridades, los implicados presuntamente utilizaban distintas modalidades para cometer los delitos, principalmente robos en viviendas donde se hacían pasar por unidades policiales para lograr ingresar a las residencias.

También investigan estafas por ventas en línea

Estas personas presuntamente cometían robos en residencias haciéndose pasar por falsos policías. También se les vincula con robos a comercios y estafas mediante ventas a través de plataformas digitales. pic.twitter.com/Oqx63RRP7T — Policía Nacional (@policiadepanama) February 12, 2026

Las investigaciones también revelaron que los sospechosos estarían relacionados con robos a comercios y con estafas realizadas mediante ventas en plataformas digitales.

De acuerdo con el informe policial, los delincuentes presuntamente contactaban a las víctimas a través de estas plataformas, las citaban en un punto acordado y posteriormente las despojaban de sus pertenencias, utilizando armas de fuego.

Operativo previo a Carnavales

La Policía Nacional explicó que esta operación forma parte de las acciones ejecutadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como parte del plan de seguridad previo a las festividades de Carnaval, periodo en el que aumenta la movilidad de personas y las actividades comerciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar la identidad de las unidades policiales, evitar encuentros con desconocidos para transacciones comerciales y denunciar cualquier actividad sospechosa.