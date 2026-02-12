Panamá Nacionales -  12 de febrero de 2026 - 14:24

Asamblea Nacional cita a ministra Beatriz Carles por denuncias en albergue de Tocumen

La Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra del MIDES, Beatriz Carles, para responder sobre presuntas irregularidades en el albergue de Tocumen.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, para responder un cuestionario relacionado con presuntas irregularidades detectadas en el albergue de Tocumen. La decisión fue aprobada con 34 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, durante la sesión plenaria. El único voto en contra fue emitido por el diputado Luis Eduardo Camacho.

Diputados buscan aclaraciones sobre manejo del albergue

La citación tiene como objetivo que la titular del MIDES brinde explicaciones sobre la situación del albergue, luego de que surgieran denuncias sobre posibles anomalías en su funcionamiento.

Aunque no se han detallado públicamente todos los aspectos del cuestionario, se espera que la ministra responda interrogantes relacionadas con la administración del centro, el manejo de recursos y la atención brindada a los beneficiarios.

Asamblea mantiene fiscalización sobre instituciones públicas

La citación forma parte de las funciones de fiscalización que ejerce la Asamblea Nacional sobre las entidades del Estado. Este mecanismo permite a los diputados solicitar informes y explicaciones a funcionarios sobre temas de interés público.

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la convocatoria aprobada por el Legislativo.

