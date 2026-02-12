| Telemetro
Carnavales 2026: anuncian horarios de inversión de carriles del 13 al 18 de febrero

Conozca los horarios oficiales de inversión de carriles para los Carnavales 2026. Revise rutas, fechas y recomendaciones para viajar al interior del país.

Carnavales 2026

Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que, con motivo de los Carnavales 2026, se implementarán inversiones de carriles para facilitar la salida y retorno de los viajeros hacia y desde el interior del país.

La medida se aplicará en distintos puntos estratégicos en tres fases por día, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y reducir la congestión. Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación.

Viernes 13 de febrero

Salida hacia el interior

  • Inicia: 12:00 m.d. en la Avenida de los Mártires (BDA)

    Culmina: 7:30 p.m. en Panamá Pacífico (Howard)

  • Inicia: 12:00 m.d. en Arraiján, Burunga

    Culmina: 7:00 p.m. en Campana de Capira

  • Inicia: 12:00 m.d. en Sajalices de Chame

    Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Sábado 14 de febrero

Salida hacia el interior

  • Inicia: 6:00 a.m. en Arraiján, Burunga

    Culmina: 6:00 p.m. en Campana de Capira

  • Inicia: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame

    Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Inversión de carriles con retorno hacia la ciudad de Panamá

Martes 17 de febrero

  • Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos

    Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame

  • Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira

    Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Miércoles 18 de febrero

  • Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
  • Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señalizaciones, atender las indicaciones del personal de tránsito y mantener medidas de seguridad vial durante los desplazamientos por las fiestas carnestolendas.

