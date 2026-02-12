Carnavales 2026: anuncian horarios de inversión de carriles del 13 al 18 de febrero

La Policía Nacional informó que, con motivo de los Carnavales 2026, se implementarán inversiones de carriles para facilitar la salida y retorno de los viajeros hacia y desde el interior del país.
La medida se aplicará en distintos puntos estratégicos en tres fases por día, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y reducir la congestión. Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación.
Viernes 13 de febrero
Salida hacia el interior
-
Inicia: 12:00 m.d. en la Avenida de los Mártires (BDA)
Culmina: 7:30 p.m. en Panamá Pacífico (Howard)
Inicia: 12:00 m.d. en Arraiján, Burunga
Culmina: 7:00 p.m. en Campana de Capira
Inicia: 12:00 m.d. en Sajalices de Chame
Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos
Sábado 14 de febrero
Salida hacia el interior
-
Inicia: 6:00 a.m. en Arraiján, Burunga
Culmina: 6:00 p.m. en Campana de Capira
Inicia: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame
Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos
Inversión de carriles con retorno hacia la ciudad de Panamá
Martes 17 de febrero
-
Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame
Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira
Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga
Miércoles 18 de febrero
- Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
- Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señalizaciones, atender las indicaciones del personal de tránsito y mantener medidas de seguridad vial durante los desplazamientos por las fiestas carnestolendas.