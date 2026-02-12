Carnavales 2026: anuncian horarios de inversión de carriles del 13 al 18 de febrero

La Policía Nacional informó que, con motivo de los Carnavales 2026 , se implementarán inversiones de carriles para facilitar la salida y retorno de los viajeros hacia y desde el interior del país.

La medida se aplicará en distintos puntos estratégicos en tres fases por día, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y reducir la congestión. Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación.

Viernes 13 de febrero

Salida hacia el interior

Inicia: 12:00 m.d. en la Avenida de los Mártires (BDA) Culmina: 7:30 p.m. en Panamá Pacífico (Howard)

Inicia: 12:00 m.d. en Arraiján, Burunga Culmina: 7:00 p.m. en Campana de Capira

Inicia: 12:00 m.d. en Sajalices de Chame Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Sábado 14 de febrero

Salida hacia el interior

Inicia: 6:00 a.m. en Arraiján, Burunga Culmina: 6:00 p.m. en Campana de Capira

Inicia: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Inversión de carriles con retorno hacia la ciudad de Panamá

#Carnavales2026 | Se implementarán inversiones de carriles para la salida y retorno hacia la ciudad, en distintos puntos estratégicos del país.

Revisa las fechas, fases y horarios, y planifica tu viaje con tiempo.

Conduce con responsabilidad.#SeguridadVial

Revisa las fechas, fases y horarios, y planifica tu viaje con tiempo.



Conduce con responsabilidad.#SeguridadVial pic.twitter.com/TTyyZzWq48 — Policía Nacional (@policiadepanama) February 12, 2026

Martes 17 de febrero

Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame

Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Miércoles 18 de febrero

Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos

Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señalizaciones, atender las indicaciones del personal de tránsito y mantener medidas de seguridad vial durante los desplazamientos por las fiestas carnestolendas.