Hutchison amenaza con demandar a Maersk por puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo de la Corte

La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings advirtió este jueves que podría emprender acciones legales contra la empresa danesa A.P. Moller–Maersk, si decide asumir la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá.

El pronunciamiento surge luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato que desde 1997 permitía a Hutchison operar ambas terminales portuarias bajo concesión.

Hutchison advierte posibles demandas

A través de una comunicación oficial, Hutchison Port Holdings notificó a Maersk que cualquier intento de asumir la operación de los puertos sin su consentimiento podría generar consecuencias legales.

Según la empresa asiática, una intervención sin su aprobación “causará daños” y podría derivar en acciones judiciales contra APM Terminals (APMT), filial portuaria de Maersk, o contra cualquier compañía vinculada que participe en la eventual administración.

Gobierno panameño anunció transición temporal

Tras el fallo del máximo tribunal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que Maersk asumiría de forma temporal la operación de los puertos mientras se define el futuro administrativo de estas instalaciones estratégicas para el comercio marítimo internacional.

La decisión se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno para garantizar la continuidad operativa de ambos puertos, considerados piezas clave en la logística del Canal de Panamá y en el movimiento de carga regional.

Puertos estratégicos para el comercio mundial

Los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, forman parte del sistema logístico que complementa el tránsito interoceánico, facilitando el manejo de contenedores y el intercambio comercial entre mercados internacionales.

La controversia podría abrir un nuevo escenario legal y comercial que involucre a empresas multinacionales y al Estado panameño, en un momento donde el país mantiene una posición estratégica dentro del comercio global.

Hasta el momento, ni Maersk ni las autoridades panameñas han emitido una respuesta oficial sobre la advertencia legal planteada por Hutchison.

