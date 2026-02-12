Cuadrillas del MOP estarán activas en todo el país por el Carnaval

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ), a través de la Dirección Nacional de Mantenimiento, mantiene operativas cuadrillas de emergencia a nivel nacional durante los fines de semana, como parte de su plan permanente de atención a incidencias en la red vial.

Con motivo de los días de asueto por las festividades del Carnaval, la institución reforzó este esquema operativo para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia que pueda surgir durante los cuatro días de celebración.

En el distrito capital, las cuadrillas estarán disponibles para atender situaciones relacionadas con daños en la carpeta asfáltica, afectaciones en drenajes pluviales, obstrucciones en las vías y caída de árboles, entre otras eventualidades que puedan comprometer la circulación vehicular y la seguridad ciudadana.

El MOP forma parte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y se mantiene en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), activándose cuando estas instancias así lo indiquen, como parte del trabajo interinstitucional orientado a salvaguardar a la población.