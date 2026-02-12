Defensa de Gaby Carrizo asegura que en sus cuentas bancarias "no hay un dólar"

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén (2019-2024), compareció este jueves 12 de febrero ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en medio del proceso judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento injustificado.
Contenido relacionado: Colón se queda sin Carnaval Alegórico 2026: cancelan actividades, te explicamos las razones
Defensa cuestiona auditoría de Contraloría
Durante la diligencia, el abogado defensor Víctor Orobio aseguró que su cliente ha colaborado con el proceso judicial y rechazó los señalamientos en su contra. El jurista sostuvo que la auditoría presentada por la Contraloría General de la República “intencionalmente contiene errores para hacer daño”.
Asimismo, afirmó que tras las revisiones financieras realizadas, en las cuentas bancarias del exvicepresidente “no hay un dólar de ningún proveedor del Estado ni de contratistas”.
Audiencia busca revisar medidas cautelares
La audiencia tiene como objetivo que el Tribunal evalúe si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares impuestas previamente por un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Según la defensa, Carrizo no representa peligro de fuga, argumentando que el exfuncionario se presentó voluntariamente cuando conoció la orden de conducción emitida en su contra.
Investigación sigue en curso
El proceso judicial contra el exvicepresidente se mantiene en etapa de investigación, mientras las autoridades continúan evaluando los elementos probatorios dentro del caso por presunto enriquecimiento injustificado.
Hasta el momento, el Tribunal Superior de Apelaciones no ha emitido una decisión sobre la solicitud presentada por la defensa.