Defensa de Gaby Carrizo asegura que en sus cuentas bancarias "no hay un dólar"

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén (2019-2024), compareció este jueves 12 de febrero ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en medio del proceso judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo acudió a las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Fortuna, donde se desarrolla la audiencia para revisar las medidas cautelares que actualmente lo mantienen bajo detención domiciliaria.

Defensa cuestiona auditoría de Contraloría

Durante la diligencia, el abogado defensor Víctor Orobio aseguró que su cliente ha colaborado con el proceso judicial y rechazó los señalamientos en su contra. El jurista sostuvo que la auditoría presentada por la Contraloría General de la República “intencionalmente contiene errores para hacer daño”.

Este jueves se realiza la audiencia de apelaciones de medidas cautelares impuestas el exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, quien se mantiene bajo detención domiciliaria.

Víctor Orobio, abogado de Carrizo, señala que la posición de su defensa es que su cliente ha…



Víctor Orobio, abogado de Carrizo, señala que la posición de su defensa es que su cliente ha… pic.twitter.com/v2hzfhxzm8 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 12, 2026

Asimismo, afirmó que tras las revisiones financieras realizadas, en las cuentas bancarias del exvicepresidente “no hay un dólar de ningún proveedor del Estado ni de contratistas”.

Audiencia busca revisar medidas cautelares

La audiencia tiene como objetivo que el Tribunal evalúe si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares impuestas previamente por un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Según la defensa, Carrizo no representa peligro de fuga, argumentando que el exfuncionario se presentó voluntariamente cuando conoció la orden de conducción emitida en su contra.

Investigación sigue en curso

El proceso judicial contra el exvicepresidente se mantiene en etapa de investigación, mientras las autoridades continúan evaluando los elementos probatorios dentro del caso por presunto enriquecimiento injustificado.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Apelaciones no ha emitido una decisión sobre la solicitud presentada por la defensa.