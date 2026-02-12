Panamá Nacionales -  12 de febrero de 2026 - 10:58

Migración deporta a 35 colombianos por antecedentes penales y faltas migratorias

El Servicio Nacional de Migración deportó y expulsó a 35 ciudadanos colombianos mediante vuelo chárter con destino a Medellín.

Migración deporta a 35 colombianos por antecedentes penales

Migración deporta a 35 colombianos por antecedentes penales

@migracionpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración informó sobre la deportación y expulsión de 35 ciudadanos colombianos, entre ellos 21 mujeres, tras determinarse el incumplimiento de la normativa migratoria vigente en Panamá.

La entidad detalló que la medida se aplicó luego de realizar un análisis individual de cada caso, en cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

Contenido relacionado: Horarios del Metro de Panamá en Carnavales 2026: días, restricciones y recomendaciones

Antecedentes penales y delitos vinculados

De acuerdo con Migración, la mayoría de los ciudadanos deportados mantenían antecedentes relacionados con delitos que afectan la seguridad colectiva y el orden público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021964258620174666?s=20&partner=&hide_thread=false

Entre las causas señaladas figuran:

  • Posesión y tráfico internacional de drogas
  • Trata y tráfico de migrantes
  • Delitos contra la seguridad colectiva, incluyendo tráfico de armas y explosivos
  • Actos sexuales violentos con agravantes
  • Tráfico y porte de estupefacientes
  • Extorsión
  • Irregularidades administrativas migratorias

Deportación se realizó en vuelo chárter

La institución informó que el traslado se efectuó mediante el vuelo chárter número 64, que partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Medellín, Colombia.

Este procedimiento forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para fortalecer la gestión migratoria, garantizando procesos ordenados y seguros.

Migración mantiene controles para reforzar seguridad

El Servicio Nacional de Migración reiteró que continuará ejecutando operativos y evaluaciones para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y contribuir a la seguridad del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

José Gabriel Carrizo: declara en audiencia y niega haber recibido dinero indebido

Caso Carrizo: Decretan deceso en la audiencia de apelación para la revisión de las medidas

Cuadrillas del MOP estarán activas en todo el país por el Carnaval

Recomendadas

Más Noticias