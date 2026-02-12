Migración deporta a 35 colombianos por antecedentes penales y faltas migratorias

El Servicio Nacional de Migración informó sobre la deportación y expulsión de 35 ciudadanos colombianos, entre ellos 21 mujeres, tras determinarse el incumplimiento de la normativa migratoria vigente en Panamá.

La entidad detalló que la medida se aplicó luego de realizar un análisis individual de cada caso, en cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

Antecedentes penales y delitos vinculados

De acuerdo con Migración, la mayoría de los ciudadanos deportados mantenían antecedentes relacionados con delitos que afectan la seguridad colectiva y el orden público.

Entre las causas señaladas figuran:

Posesión y tráfico internacional de drogas

Trata y tráfico de migrantes

Delitos contra la seguridad colectiva, incluyendo tráfico de armas y explosivos

Actos sexuales violentos con agravantes

Tráfico y porte de estupefacientes

Extorsión

Irregularidades administrativas migratorias

Deportación se realizó en vuelo chárter

La institución informó que el traslado se efectuó mediante el vuelo chárter número 64, que partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Medellín, Colombia.

Este procedimiento forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para fortalecer la gestión migratoria, garantizando procesos ordenados y seguros.

Migración mantiene controles para reforzar seguridad

El Servicio Nacional de Migración reiteró que continuará ejecutando operativos y evaluaciones para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y contribuir a la seguridad del país.