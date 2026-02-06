Panamá Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 15:49

Migración anuncia a exfuncionarios y jubilados inicio de pagos de prima de antigüedad

Migración indicó que los beneficiarios deberán acudir dentro del horario laboral establecido, a fin de garantizar la debida atención.

Ana Canto
Ana Canto

El Servicio Nacional de Migración informó a los exfuncionarios y jubilados que deben presentarse en el Departamento de Planilla para realizar la gestión correspondiente a los derechos pendientes por concepto de prima de antigüedad.

La entidad indicó que los beneficiarios deberán acudir dentro del horario laboral establecido, a fin de garantizar la debida atención y el seguimiento de su trámite.

