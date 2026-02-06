Migración anuncia a exfuncionarios y jubilados inicio de pagos de prima de antigüedad

El Servicio Nacional de Migración informó a los exfuncionarios y jubilados que deben presentarse en el Departamento de Planilla para realizar la gestión correspondiente a los derechos pendientes por concepto de prima de antigüedad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/migracionpanama/status/2019834067588411708&partner=&hide_thread=false
#MigraciónInforma— Migración Panamá (@migracionpanama) February 6, 2026
A los exservidores públicos y jubilados que se detallan en la siguiente lista que deben presentarse en el Departamento de Planilla, con el fin de realizar la gestión correspondiente a derechos pendientes por concepto de Prima de Antigüedad. pic.twitter.com/CTsFlnBuhV