Migración restablece servicios consulares de Panamá en Venezuela

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que se han restablecido los servicios consulares de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela, luego de que culminaran de forma satisfactoria las labores de mantenimiento de las plataformas tecnológicas de los servidores de información.

Contenido relacionado: Condenan a colombiano a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Panamá

Según el comunicado oficial, las labores de mantenimiento, que afectaron temporalmente la operatividad de los sistemas informáticos utilizados para atender trámites consulares, han sido concluidas, permitiendo que la atención al público y los servicios migratorios vuelvan a la normalidad.

Servicio Nacional de Migración restablece servicios en Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/migracionpanama/status/2018665096759963773?s=20&partner=&hide_thread=false El SNM informa que han sido restablecidos los servicios en el Consulado de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela, tras culminar satisfactoriamente las labores de mantenimiento de las plataformas tecnológicas de los servidores de información. pic.twitter.com/AO7j5txIaI — Migración Panamá (@migracionpanama) February 3, 2026

El restablecimiento de estos servicios permite reactivar los procesos habituales de asistencia y tramitación para ciudadanos panameños y venezolanos en territorio venezolano, fortaleciendo los mecanismos de atención consular y facilitando la gestión de documentos e información migratoria.

La institución destacó que se continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades diplomáticas y migratorias de ambos países para garantizar una atención segura, ordenada y eficiente.

Este anuncio se produce en un contexto en el que Panamá y Venezuela han ido normalizando gradualmente sus servicios consulares tras períodos de limitaciones, ampliando la atención a sus comunidades residentes y promoviendo el restablecimiento de funciones básicas en las representaciones diplomáticas.