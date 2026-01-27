Panamá Nacionales -  27 de enero de 2026 - 16:05

Migración deporta a 21 nicaragüenses por estatus irregular y antecedentes penales

Los expulsados por Migración, fueron retornados a Nicaragua en un vuelo chárter desde Albrook, como parte de acuerdos migratorios entre Panamá y EE. UU.

De acuerdo con Migración, algunos de los deportados mantenían antecedentes penales por delitos contra la seguridad colectiva y el orden público, lo que motivó su salida inmediata del país.

Migración Panamá deporta a nicaragüenses por faltas migratorias

“El retorno se llevó a cabo desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, mediante el vuelo chárter número 63, con destino a la República de Nicaragua, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos”, detalló la institución en un comunicado oficial. “El retorno se llevó a cabo desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, mediante el vuelo chárter número 63, con destino a la República de Nicaragua, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos”, detalló la institución en un comunicado oficial.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que estos operativos forman parte de las acciones de control y seguridad migratoria que se ejecutan para garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar el orden público en el territorio nacional.

