Migración deporta a 21 nicaragüenses por estatus irregular y antecedentes penales

Un total de 21 ciudadanos nicaragüenses fueron expulsados y deportados por el Servicio Nacional de Migración (SNM) por incumplir las leyes migratorias panameñas, informó la entidad este martes.

De acuerdo con Migración, algunos de los deportados mantenían antecedentes penales por delitos contra la seguridad colectiva y el orden público, lo que motivó su salida inmediata del país.

Migración Panamá deporta a nicaragüenses por faltas migratorias

21 nicaragüenses fueron expulsados y deportados por el Servicio Nacional de @migracionpanama, por incumplimiento de las leyes migratorias y algunos por mantener antecedentes penales por delitos contra la seguridad colectiva y el orden público.



"El retorno se llevó a cabo desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, mediante el vuelo chárter número 63, con destino a la República de Nicaragua, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos", detalló la institución en un comunicado oficial.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que estos operativos forman parte de las acciones de control y seguridad migratoria que se ejecutan para garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar el orden público en el territorio nacional.