Tercer pago de Pase-U: calendario del IFARHU para el lunes 9 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el lunes 9 de febrero de 2026 continúa el cronograma de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). La jornada está dirigida a estudiantes de diversas regiones del país en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.