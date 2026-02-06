Panamá Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 09:56

Tercer pago de Pase-U: calendario del IFARHU para el lunes 9 de febrero

El IFARHU confirma los puntos de pago para el lunes 9 de enero. Conoce si tu distrito o corregimiento está en la lista de desembolsos del PASE-U.

Tercer pago de Pase-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el lunes 9 de febrero de 2026 continúa el cronograma de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). La jornada está dirigida a estudiantes de diversas regiones del país en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

IFARHU 3
Los pagos continúan el lunes 9 de febrero de 2026.

Lugares de pago del PASE-U por provincia el 9 de enero

La atención se brindará en los siguientes puntos específicos:

Provincia de Panamá Oeste

  • Distrito de Arraiján.
  • Distrito de Capira.
  • Distrito de Chame.
  • Distrito de San Carlos.

Provincia de Colón

  • Distrito de Omar Torrijos Herrera en Corregimiento de San José del General (Área de difícil acceso).

Provincia de Veraguas

  • Distrito de Santa Fe.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

