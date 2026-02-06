Tercer pago de Pase-U: calendario del IFARHU para el lunes 9 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el lunes 9 de febrero de 2026 continúa el cronograma de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). La jornada está dirigida a estudiantes de diversas regiones del país en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugares de pago del PASE-U por provincia el 9 de enero
La atención se brindará en los siguientes puntos específicos:
Provincia de Panamá Oeste
- Distrito de Arraiján.
- Distrito de Capira.
- Distrito de Chame.
- Distrito de San Carlos.
Provincia de Colón
- Distrito de Omar Torrijos Herrera en Corregimiento de San José del General (Área de difícil acceso).
Provincia de Veraguas
- Distrito de Santa Fe.
Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U