Panama Ports Company: la empresa que opera puertos estratégicos del Canal de Panamá

Panama Ports Company (PPC) es una empresa dedicada a la administración y operación de puertos marítimos en Panamá, con un rol central dentro del sistema logístico y comercial del país, especialmente en áreas cercanas al Canal de Panamá.

También te puede interesar: Panama Ports Company expresa preocupación por fallo de la Corte sobre contrato portuario

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

PPC 1 La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato con la empresa. PPC

¿Qué es Panama Ports Company?

Panama Ports Company es una empresa concesionaria encargada de la operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura portuaria. Desde finales de la década de 1990, administra los puertos de Balboa, en el litoral Pacífico, y Cristóbal, en la provincia de Colón, en el Atlántico, ambos considerados puntos estratégicos para el comercio marítimo internacional.

La compañía forma parte del grupo internacional CK Hutchison Holdings, uno de los mayores operadores portuarios del mundo, con presencia en múltiples países y amplia experiencia en logística, transporte y gestión portuaria.

Importancia logística y operativa

Los puertos operados por PPC movilizan millones de toneladas de carga al año, incluyendo contenedores y mercancía general, y funcionan como centros de transbordo para rutas que conectan Asia, América y Europa.

Estas operaciones han contribuido a consolidar a Panamá como un hub logístico regional, complementando la actividad del Canal de Panamá y la red de servicios marítimos.

Relación con el Estado

La empresa ha mantenido una relación contractual con el Estado panameño para la operación de estas terminales. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicho contrato, lo que abre un nuevo escenario institucional sin alterar el perfil operativo y logístico que caracteriza a Panama Ports Company.