Panama Ports Company expresa preocupación por fallo de la Corte sobre contrato portuario

El director de Relaciones Institucionales de Panama Ports Company (PPC) , Alejandro Kouruklis, se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa, calificando la decisión como impactante a nivel nacional e internacional.

El director de relaciones institucionales, reaccionó al pronunciamiento del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tras fallo de la Corte: “vemos en el mensaje del señor presidente palabras que dan tranquilidad en ciertos temas, especialmente en cuanto a los trabajadores que es un tema de preocupación, y definitivamente nos alegramos que se garanticen sus derechos, igualmente es muy importante la no paralización del servicio a nivel nacional y mundial, eso es crucial”.

Kouruklis señaló que este año se cumplen 30 años de la licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal, la cual —según destacó— fue la única concesión portuaria otorgada mediante una licitación pública.

"Precisamente este año se cumplen 30 años de la licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal. El Estado redactó ese contrato original, el Estado redactó las enmiendas, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato original y aprobó las enmiendas", afirmó.

Panama Ports Company: “El Estado estaría actuando contra sus propios actos”

El representante de PPC cuestionó el alcance del fallo y planteó que, de considerarse inconstitucionales estos actos, el propio Estado estaría contradiciendo decisiones adoptadas por sus órganos en el pasado.

"Si la Corte está diciendo que todos estos actos fueron inconstitucionales, entonces el Estado está actuando prácticamente en contra de sus propios actos", sostuvo Kouruklis.

Alcance del fallo, según PPC

Kouruklis también subrayó que el fallo de la Corte no declara inconstitucional el contrato como tal, sino la ley que aprobó el contrato y las leyes posteriores que dieron aval a las adendas.

"Hay gran preocupación. Es una decisión impactante a nivel nacional e internacional, y creo que es importante aclarar que se ha declarado inconstitucional no el contrato de Panama Ports, sino la ley que aprueba el contrato y las leyes posteriores que aprobaron las adendas", expresó.

Las declaraciones del directivo se dan en medio del debate nacional sobre el futuro de la concesión portuaria, luego de que el Gobierno anunciara un período de transición, la designación de un equipo técnico especializado y la garantía de estabilidad laboral para los trabajadores, mientras se define el nuevo esquema de concesión.