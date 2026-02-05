Mundial 2026: Copa Airlines lanza vuelos con "tarifas atractivas" para ver a la Selección de Panamá

Desde el jueves 5 de febrero los fanáticos de la Selección de Panamá ya pueden adquirir sus boletos aéreos para acompañar al equipo en su aventura mundialista. Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines , confirmó que han salido a la venta vuelos hacia Toronto y Nueva York con tarifas especiales y "muy atractivas".

La aerolínea busca facilitar que el sueño de miles de panameños de ver a su equipo en una Copa del Mundo se haga realidad, garantizando además la puntualidad para que nadie llegue tarde a los partidos.

Hasta 30 vuelos adicionales autorizados hacia Toronto

La logística para el Mundial 2026 será masiva. Heilbron detalló que han recibido autorización para operar hasta 30 vuelos adicionales a Toronto, Canadá, donde Panamá debutará el 17 de junio contra Ghana. En cuanto a los destinos en Estados Unidos, el ejecutivo aclaró que no existen limitaciones, por lo que la aerolínea está dispuesta a habilitar tantas frecuencias como sean necesarias según la demanda de los fanáticos que deseen viajar a sedes como Nueva York.

El presidente de Copa Airlines destacó que la empresa está realizando un esfuerzo operativo importante, ya que, aunque los aviones hacia las sedes del Mundial irán a su máxima capacidad, los trayectos de regreso suelen tener una ocupación mucho menor debido a las distintas fechas de retorno de los pasajeros.

"Sabemos que es importante apoyar a la sele; es un sueño de muchos que hemos tenido por años y Copa está en la mejor posición para que se haga realidad", expresó Heilbron, reafirmando el compromiso de la aerolínea con el deporte nacional y su afición.