Mundial 2026: Copa Airlines lanza vuelos con "tarifas atractivas" para ver a la Selección de Panamá

Desde el jueves 5 de febrero los fanáticos de la Selección de Panamá ya pueden adquirir sus boletos aéreos para acompañar al equipo en su aventura mundialista. Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, confirmó que han salido a la venta vuelos hacia Toronto y Nueva York con tarifas especiales y "muy atractivas".
Hasta 30 vuelos adicionales autorizados hacia Toronto
La logística para el Mundial 2026 será masiva. Heilbron detalló que han recibido autorización para operar hasta 30 vuelos adicionales a Toronto, Canadá, donde Panamá debutará el 17 de junio contra Ghana. En cuanto a los destinos en Estados Unidos, el ejecutivo aclaró que no existen limitaciones, por lo que la aerolínea está dispuesta a habilitar tantas frecuencias como sean necesarias según la demanda de los fanáticos que deseen viajar a sedes como Nueva York.
El presidente de Copa Airlines destacó que la empresa está realizando un esfuerzo operativo importante, ya que, aunque los aviones hacia las sedes del Mundial irán a su máxima capacidad, los trayectos de regreso suelen tener una ocupación mucho menor debido a las distintas fechas de retorno de los pasajeros.