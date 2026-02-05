Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 14:52

Mundial 2026: Copa Airlines lanza vuelos con "tarifas atractivas" para ver a la Selección de Panamá

Copa Airlines anunció la venta de pasajes a Toronto y Nueva York para apoyar a la "Marea Roja" en el Mundial 2026.

Copa Airlines lanza vuelos para ir al Mundial 2026.

Por Christopher Perez

Desde el jueves 5 de febrero los fanáticos de la Selección de Panamá ya pueden adquirir sus boletos aéreos para acompañar al equipo en su aventura mundialista. Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, confirmó que han salido a la venta vuelos hacia Toronto y Nueva York con tarifas especiales y "muy atractivas".

La aerolínea busca facilitar que el sueño de miles de panameños de ver a su equipo en una Copa del Mundo se haga realidad, garantizando además la puntualidad para que nadie llegue tarde a los partidos.

Hasta 30 vuelos adicionales autorizados hacia Toronto

La logística para el Mundial 2026 será masiva. Heilbron detalló que han recibido autorización para operar hasta 30 vuelos adicionales a Toronto, Canadá, donde Panamá debutará el 17 de junio contra Ghana. En cuanto a los destinos en Estados Unidos, el ejecutivo aclaró que no existen limitaciones, por lo que la aerolínea está dispuesta a habilitar tantas frecuencias como sean necesarias según la demanda de los fanáticos que deseen viajar a sedes como Nueva York.

El presidente de Copa Airlines destacó que la empresa está realizando un esfuerzo operativo importante, ya que, aunque los aviones hacia las sedes del Mundial irán a su máxima capacidad, los trayectos de regreso suelen tener una ocupación mucho menor debido a las distintas fechas de retorno de los pasajeros.

"Sabemos que es importante apoyar a la sele; es un sueño de muchos que hemos tenido por años y Copa está en la mejor posición para que se haga realidad", expresó Heilbron, reafirmando el compromiso de la aerolínea con el deporte nacional y su afición. "Sabemos que es importante apoyar a la SELE; es un sueño de muchos que hemos tenido por años y Copa está en la mejor posición para que se haga realidad", expresó Heilbron, reafirmando el compromiso de la aerolínea con el deporte nacional y su afición.

