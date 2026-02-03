Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 09:07

Mundial 2026: Aeronáutica Civil autoriza 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto en junio

La Aeronáutica Civil autorizó 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto, vigentes del 13 al 28 de junio de 2026. Conoce los detalles.

Según detalló la entidad, esta autorización responde a la necesidad de reforzar la conectividad aérea durante un período de alta demanda, facilitando el traslado de pasajeros entre ambos destinos y fortaleciendo el intercambio turístico, comercial y familiar entre Panamá y Canadá.

Los vuelos adicionales permitirán ampliar la oferta de asientos disponibles durante estas fechas específicas, beneficiando tanto a viajeros panameños como a ciudadanos canadienses que se desplazan hacia el país, especialmente en el inicio de la temporada de verano en Norteamérica.

La AAC aclaró que la vigencia de estas operaciones es temporal y se limita estrictamente al período autorizado, por lo que los pasajeros interesados deberán consultar con las aerolíneas correspondientes la disponibilidad de vuelos, horarios y condiciones de viaje.

Este refuerzo aéreo forma parte de las acciones orientadas a consolidar a Panamá como un hub de conectividad regional, aprovechando su posición estratégica y el movimiento creciente de pasajeros en rutas internacionales.

