Mundial 2026: Aeronáutica Civil autoriza 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto en junio

La Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) informó que fueron autorizados 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre las ciudades de Panamá y Toronto, los cuales estarán vigentes exclusivamente del 13 al 28 de junio de 2026.

Según detalló la entidad, esta autorización responde a la necesidad de reforzar la conectividad aérea durante un período de alta demanda, facilitando el traslado de pasajeros entre ambos destinos y fortaleciendo el intercambio turístico, comercial y familiar entre Panamá y Canadá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018500921139880156?s=20&partner=&hide_thread=false La @aacivilpty detalló que los 30 vuelos adicionales de ida y vuelta autorizados entre las ciudades de Panamá y Toronto "estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026". https://t.co/CbXzeOruYS pic.twitter.com/6d75Ia6dy8 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

Los vuelos adicionales permitirán ampliar la oferta de asientos disponibles durante estas fechas específicas, beneficiando tanto a viajeros panameños como a ciudadanos canadienses que se desplazan hacia el país, especialmente en el inicio de la temporada de verano en Norteamérica.

La AAC aclaró que la vigencia de estas operaciones es temporal y se limita estrictamente al período autorizado, por lo que los pasajeros interesados deberán consultar con las aerolíneas correspondientes la disponibilidad de vuelos, horarios y condiciones de viaje.

Este refuerzo aéreo forma parte de las acciones orientadas a consolidar a Panamá como un hub de conectividad regional, aprovechando su posición estratégica y el movimiento creciente de pasajeros en rutas internacionales.