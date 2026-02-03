Mundial 2026: Aeronáutica Civil autoriza 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto en junio

La Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) informó que fueron autorizados 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre las ciudades de Panamá y Toronto, los cuales estarán vigentes exclusivamente del 13 al 28 de junio de 2026.
Aeronáutica autorizan 30 vuelos extra entre Panamá y Toronto en junio
Los vuelos adicionales permitirán ampliar la oferta de asientos disponibles durante estas fechas específicas, beneficiando tanto a viajeros panameños como a ciudadanos canadienses que se desplazan hacia el país, especialmente en el inicio de la temporada de verano en Norteamérica.
La AAC aclaró que la vigencia de estas operaciones es temporal y se limita estrictamente al período autorizado, por lo que los pasajeros interesados deberán consultar con las aerolíneas correspondientes la disponibilidad de vuelos, horarios y condiciones de viaje.
Este refuerzo aéreo forma parte de las acciones orientadas a consolidar a Panamá como un hub de conectividad regional, aprovechando su posición estratégica y el movimiento creciente de pasajeros en rutas internacionales.