Intento de revocatoria contra Mayer Mizrachi fracasa: solo reunieron 66 firmas

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi , informó que este jueves cerró el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato promovida en su contra, el cual culminó con 66 firmas registradas.

A través de un mensaje público, Mizrachi destacó que la cifra obtenida representa un respaldo ciudadano hacia su gestión.

"Hoy cierra mi revocatoria de mandato con 66 firmas de 217 mil. En otras palabras, 99.97% de aceptación. Que sepan que no pasa un día que no estoy agradecido con la confianza que han depositado en mí, no solo quienes votaron por mí, sino todos los ciudadanos a quienes les sirvo con dedicación, orgullo y convicción junto a mi equipo", expresó el alcalde.

Revocatoria contra Mayer Mizrachi cierra con 66 firmas

El alcalde del distrito de Panamá, @Mayer Mizrachi, señaló que este jueves cerrará el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato en su contra.



En este proceso se requería la recolección de 217,322 firmas válidas, equivalente al 30% del padrón electoral final del distrito capital, que estuvo conformado por 724,406 electores para la Elección General del 5 de mayo de 2024.

La revocatoria de mandato es un mecanismo contemplado en la legislación electoral panameña que permite a los ciudadanos solicitar la destitución de autoridades electas mediante el respaldo de un porcentaje mínimo de firmas.

Con el cierre del proceso y sin alcanzar el número requerido, la solicitud de revocatoria no prospera, por lo que Mizrachi continuará ejerciendo sus funciones como alcalde del distrito de Panamá.