Irene Orillac asume presidencia de CAPAC y Mulino destaca inversión estatal por B/. 11 mil millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción ( CAPAC ) , presidida por Irene Orillac de Simone, quien se convierte en la primera mujer en liderar este gremio en la historia del país.

Durante el evento, el mandatario asistió acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y resaltó que el Estado ejecuta una inversión superior a 11 mil millones de balboas en obras sociales, al tiempo que exhortó al sector empresarial a trabajar de la mano con el Gobierno para impulsar el crecimiento económico.

Inversiones de la CAPAC para impulsar empleo y economía en Panamá

"Instándolos a invertir más, a confiar, porque la economía está despegando y hemos recuperado la confianza externa. Estamos comenzando un nuevo año donde la inversión en construcción se verá a lo largo y ancho del país", expresó el jefe del Ejecutivo.

Mulino indicó que los proyectos en infraestructura, salud, educación y logística impulsarán la generación de empleos, lo que permitirá aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos y dinamizar la economía nacional.

"Esta inversión se transformará en empleos y oportunidades. Estamos comenzando a mover la economía, pero de manera natural, sin distorsiones que lleven a crisis financieras", agregó.

‍ Participación femenina marca un hito en CAPAC

Previo al discurso presidencial, la primera dama destacó el avance que representa la designación de Orillac de Simone en un gremio tradicionalmente liderado por hombres.

“Esto que vivimos hoy es inspirador para miles de mujeres que luchan por un espacio. Queremos más construcción, más inversión y cada vez más mujeres en este sector”, manifestó Cohen de Mulino.

Por su parte, Irene Orillac de Simone calificó la presencia del presidente Mulino como un momento histórico para el gremio, señalando que por más de una década un gobernante no participaba en el acto de toma de posesión de la CAPAC.

“Nuestro compromiso es trabajar con visión de diálogo y responsabilidad, poniendo por delante el interés de la industria y de Panamá”, expresó la nueva presidenta del gremio.