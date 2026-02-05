Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 08:03

Detienen al representante Omar Antíoco por presunto peculado en Junta Comunal de Santa Rosa

La Policía Nacional aprehendió al representante de Santa Rosa, Colón, Omar Antioco, y al tesorero de la Junta Comunal, tras investigación del Ministerio Público

Noemí Ruíz
La Policía Nacional hizo efectiva la aprehensión del representante del corregimiento de Santa Rosa, en la provincia de Colón, Omar Antioco, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto al tesorero de la Junta Comunal, luego de que ambos se entregaran ante el Ministerio Público.

De acuerdo con los informes preliminares, la acción se da tras diligencias de allanamiento realizadas en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado, vinculada al manejo de fondos de la Junta Comunal.

Aprehenden a representante de Santa Rosa, Colón

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el monto o los hechos específicos que forman parte del proceso investigativo. Sin embargo, se conoció que el caso se mantiene bajo la coordinación del Ministerio Público, entidad encargada de desarrollar las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que estas acciones forman parte de los operativos dirigidos a combatir delitos contra la administración pública y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos estatales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales determinen las medidas cautelares que enfrentarán los aprehendidos, mientras avanza el proceso legal.

