Detienen al representante Omar Antíoco por presunto peculado en Junta Comunal de Santa Rosa

La Policía Nacional hizo efectiva la aprehensión del representante del corregimiento de Santa Rosa, en la provincia de Colón, Omar Antioco, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto al tesorero de la Junta Comunal, luego de que ambos se entregaran ante el Ministerio Público.
Aprehenden a representante de Santa Rosa, Colón
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el monto o los hechos específicos que forman parte del proceso investigativo. Sin embargo, se conoció que el caso se mantiene bajo la coordinación del Ministerio Público, entidad encargada de desarrollar las investigaciones correspondientes.
La Policía Nacional reiteró que estas acciones forman parte de los operativos dirigidos a combatir delitos contra la administración pública y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos estatales.
Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales determinen las medidas cautelares que enfrentarán los aprehendidos, mientras avanza el proceso legal.