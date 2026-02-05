¡Histórico! Selección de Panamá jugará por primera vez en África ante Sudáfrica

La Selección de Panamá , bajo la dirección de Thomas Christiansen, marcará un hito sin precedentes en su historia al disputar sus primeros partidos en territorio africano. Los encuentros amistosos están programados para el viernes 27 y martes 31 de marzo de 2026 frente al seleccionado de Sudáfrica, en sedes que serán confirmadas próximamente.

Esta gira representa un paso fundamental en la preparación de "La Marea Roja" de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección de Panamá: un simulacro estratégico para el Mundial 2026

El cuerpo técnico ha identificado en Sudáfrica un rival de gran valor táctico, ya que sus características físicas y estilo de juego son similares a las de Ghana, equipo al que Panamá enfrentará en su debut mundialista el 17 de junio en Toronto, Canadá. Actualmente, Panamá ocupa la posición 33 del ranking FIFA, mientras que los sudafricanos, conocidos como los "Bafana Bafana", se ubican en el puesto 60. Este duelo servirá para medir fuerzas ante un equipo que también estará en la cita mundialista, ubicado en el Grupo A junto a México.

Antecedentes y actualidad de los rivales

Aunque es la primera vez que Panamá pisa suelo africano, ya existe un antecedente oficial entre ambas naciones: en la Copa Oro 2005, el onceno nacional eliminó a Sudáfrica en cuartos de final tras una tanda de penales.

Mientras Panamá se prepara para enfrentar en el Grupo L a potencias como Inglaterra y Croacia, Sudáfrica llegará a estos amistosos con la presión de ser el equipo que inaugurará el Mundial 2026 frente a México en el Estadio Azteca. La escuadra dirigida por Hugo Broos busca consolidar su nivel para lo que será su cuarta cita mundialista.