Super Bowl LX 2026: Fecha, horario y Bad Bunny artista del show de medio tiempo

Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La gran final de la NFL, el Super Bowl LX , está a la vuelta de la esquina. El domingo 8 de febrero de 2026, el Levi's Stadium en Santa Clara, California, será el epicentro del mundo deportivo.

El partido que define al campeón de la temporada enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, una reedición del histórico duelo de 2015. La patada inicial (kickoff) está programada para las 6:30 p.m. (hora del Este de EE. UU. / Panamá), prometiendo una audiencia récord a nivel global.

El show de medio tiempo: Bad Bunny hace historia

El espectáculo más esperado fuera de lo deportivo estará a cargo de Bad Bunny. El "Conejo Malo" se convierte en el primer artista principal en liderar un Halftime Show interpretando temas mayoritariamente en español.

Aunque el horario exacto depende del desarrollo del juego, se estima que el show comience entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. Rumores apuntan a posibles invitados de lujo como Shakira o J Balvin, mientras que en los actos previos se ha confirmado la participación de Green Day y Charlie Puth, quien interpretará el himno nacional.

Dónde ver y detalles del evento

La transmisión estará disponible en canales como ESPN, Fox Sports y plataformas de streaming como Disney+ y NFL Game Pass. Este Super Bowl no solo destaca por el nivel competitivo de Patriots y Seahawks, sino por ser una vitrina comercial donde marcas como Apple Music y Pepsi estrenarán comerciales multimillonarios con estrellas como Serena Williams.