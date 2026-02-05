Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 16:51

Acodeco, Fepafut y ATP lanzan campaña "Panameño, que no te metan un gol" rumbo al Mundial 2026

La Acodeco, Fepafut y ATP recordaron a los fanáticos la importancia de verificar la legalidad de los proveedores que ofrecen paquetes turísticos.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) lanzaron la campaña “Panameño, que no te metan un gol”, con el objetivo de proteger a los aficionados panameños de posibles estafas en la adquisición de paquetes de viajes y boletos para el Mundial de la FIFA 2026.

Las entidades recordaron a los fanáticos la importancia de verificar la legalidad, formalidad y acreditación de los proveedores que ofrecen paquetes turísticos y boletos vinculados al evento deportivo.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan prevenir irregularidades y fraudes, así como evitar situaciones que puedan afectar económicamente a los consumidores, reforzando la necesidad de informarse adecuadamente antes de realizar cualquier pago o contratación.

Asimismo, reiteraron el llamado a los consumidores a no dejarse llevar por ofertas informales difundidas en redes sociales o por intermediarios no autorizados, y a utilizar únicamente canales oficiales y proveedores debidamente reconocidos.

