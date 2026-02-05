CSS anuncia cierre temporal de la Policlínica Manuel María Valdés este fin de semana

La Caja de Seguro Social ( CSS ) ha comunicado a la ciudadanía el cierre temporal de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en el distrito de San Miguelito, esta medida responde a la ejecución de trabajos de fumigación programados.

Las labores se llevarán a cabo siguiendo los lineamientos de la Resolución N.º 041 emitida por el Ministerio de Salud el pasado 21 de enero. El cese de actividades iniciará a partir de las 6:00 p.m. del viernes 6 de febrero y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del domingo 8 de febrero de 2026.

También te puede interesar: CSS anuncia feria de salud en Arraiján sin costo para el fin de semana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2019512468285128845?s=20&partner=&hide_thread=false #ComunicadosCSS | CSS informa cierre temporal de la Policlínica Manuel María Valdés por trabajos de fumigación. pic.twitter.com/fEZmNyYTkd — CSSPanama (@CSSPanama) February 5, 2026

CSS recomienda alternativas de atención para los asegurados

Con el objetivo de garantizar que la atención médica no se vea interrumpida durante este periodo, la CSS ha dispuesto de dos centros de salud alternativos para recibir a los pacientes:

Policlínica Generoso Guardia: Ubicada en Santa Librada, mantiene un horario de atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. todos los días.

Ubicada en Santa Librada, mantiene un horario de atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. todos los días. Hospital Susana Jones Cano: Situado en Villa Lucre, brinda atención las 24 horas del día de forma continua.

Compromiso con la seguridad sanitaria

La institución ha reiterado que estas labores de mantenimiento forman parte de las acciones permanentes para elevar los estándares de calidad y seguridad en los servicios de salud brindados a la comunidad. La CSS agradece la colaboración de la población de San Miguelito ante este cierre necesario para el saneamiento de las instalaciones. Se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y acudir a las unidades de salud alternativas mencionadas en caso de requerir asistencia médica urgente durante el fin de semana.