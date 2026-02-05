Presidente Mulino entrega orden de proceder para rehabilitar la planta potabilizadora de Farallón.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este jueves 5 de febrero la orden de proceder para el proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Farallón, en la provincia de Coclé, una obra que beneficiará a más de 2,500 residentes, así como a visitantes nacionales e internacionales, y que además fortalecerá el potencial turístico de esta zona del Pacífico panameño.

La orden fue entregada a la empresa Cox Energy Panamá, S.A., representada por su gerente regional, Martín Sucre, en presencia del director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, entidad responsable del proyecto, adjudicado mediante licitación pública internacional.

El acto se realizó en el marco del Consejo de Gabinete Ampliado, desarrollado en el centro de convenciones COEDUCO, R.L., en la ciudad de Penonomé.

La obra contempla una inversión de B/.3,000,671, como parte del plan gubernamental de rehabilitación y modernización de plantas potabilizadoras del IDAAN a nivel nacional, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable ante el deterioro generalizado de las infraestructuras hídricas del país.

En la provincia de Coclé ya han sido adjudicados otros proyectos similares y se prevé la pronta entrega de las órdenes de proceder para la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Natá y Capellanía, mientras avanzan los trámites para la licitación de la planta de La Pintada.

El proyecto de Farallón incluye las fases de estudios y diseños, ejecución de obras prioritarias de mejora, rehabilitación y renovación de equipos en la toma de agua cruda, la rehabilitación integral de la planta potabilizadora, así como un periodo de operación y mantenimiento.

Finalmente, el director del IDAAN destacó que las potabilizadoras y tomas de agua del interior del país están siendo preparadas para garantizar el suministro, ante el alto flujo de personas esperado durante los carnavales 2026.