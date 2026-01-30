Presidente Mulino anuncia transición ordenada tras fallo contra contrato de Panama Ports

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, y anunció que habrá un período de transición ordenado para garantizar la continuidad operativa.

Mulino explicó que durante esta etapa se mantendrá al operador actual, hasta que inicie una nueva concesión, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema portuario, el comercio y los empleos vinculados a esta actividad estratégica para el país.

Equipo técnico y coordinación institucional

Como parte del proceso, el mandatario anunció la designación del ingeniero Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá, como líder coordinador del equipo técnico, que estará integrado por profesionales con diversas competencias relacionadas con la actividad portuaria.

El presidente indicó que Panama Ports Company deberá coordinar su salida con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en apego a lo que establezcan las autoridades y el marco legal vigente tras el fallo de la Corte.

‍ Presidente Mulino envía mensaje a los trabajadores

Mulino envió además un mensaje directo a los trabajadores portuarios, asegurando que no habrá despidos durante el proceso de transición, y reiteró que el Gobierno actuará con responsabilidad, orden y respeto a los derechos laborales.

El pronunciamiento presidencial se da en medio de un escenario de alta expectativa nacional, luego de que la CSJ declarara inconstitucional el contrato ley y su prórroga, y tras las reacciones de la empresa concesionaria y de distintos sectores del país.