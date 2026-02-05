Ashley Castillo, de 16 años, hace historia al convertirse en Maestra Internacional de Ajedrez

Ashley Castillo, primera Maestra Internacional de Ajedrez de Panamá.

Por Ana Canto La ajedrecista panameña Ashley Castillo, de 16 años, fue distinguida con el título de Maestra Internacional (IM) por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), convirtiéndose en la primera mujer panameña y centroamericana en alcanzar esta distinción.

Castillo también figura entre las ajedrecistas más jóvenes de Latinoamérica en obtener este título. A lo largo de su carrera, ha representado a Panamá en múltiples campeonatos internacionales y en competencias del Ciclo Olímpico.

Entre sus logros más destacados se encuentran su participación en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023; los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, donde obtuvo dos medallas de bronce; y los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en los que conquistó una medalla de plata en la modalidad individual y una de bronce por equipos.



Castillo se convierte en la primera mujer panameña centroamericana en alcanzar tal distinción. También es una de… pic.twitter.com/LsdmKZ0LaY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026