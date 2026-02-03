Salidas inesperadas en Calle 7 Panamá: excampeones quedan fuera antes de la final

La temporada 26 de Calle 7 Panamá vivió una de sus noches más impactantes este lunes 2 de febrero, cuando durante la competencia de la etapa verde se definieron los clasificados a las semifinales, dejando fuera a dos figuras históricas del programa.

En una jornada marcada por la intensidad y la presión de los cuartos de final, los competidores dieron el todo por el todo en su lucha por avanzar hacia la gran final. Sin embargo, el reality dejó claro que en esta edición nadie tiene el puesto asegurado, ni siquiera los campeones.

Calle 7 Panamá: excampeones eliminados antes de la final

Mini Bolt se despide con grandeza

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la eliminación de Joel “Mini Bolt”, excampeón y uno de los competidores más queridos por el público. A pesar de quedar fuera de la competencia, Mini Bolt se despidió con la frente en alto, una enorme sonrisa y agradeciendo el respaldo de sus seguidores, demostrando por qué es considerado una leyenda del programa.

Su salida generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fanáticos destacaron su entrega, disciplina y el legado que deja dentro de Calle 7 Panamá.

Edikelis Ng, la pentacampeona, dice adiós

La otra eliminación que sacudió al público fue la de Edikelis Ng, pentacampeona y una de las competidoras más emblemáticas en la historia del programa. Su salida marcó un momento emotivo, no solo por su trayectoria, sino por las palabras que compartió tras quedar eliminada en la tarde del lunes.

Edikelis se despide como una de las figuras más dominantes que ha pasado por el “campo de batalla”, dejando una huella imborrable y reafirmando su lugar como una leyenda del reality.

Todo listo para la gran final de temporada

Con la final programada para este martes 4 de febrero, la expectativa entre los fanáticos está al máximo. Se espera una noche cargada de adrenalina, retos decisivos y emociones intensas, donde solo los competidores más fuertes lograrán levantar el trofeo de la temporada 26 de Calle 7 Panamá.

La competencia entra en su recta final y cada prueba podría definir quién se convertirá en el nuevo campeón del programa más visto del país.