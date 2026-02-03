Colombiano requerido por EE.UU. por lavado de dinero es detenido en Tocumen

Un ciudadano de nacionalidad colombiana, requerido por las autoridades de Estados Unidos por el presunto delito de conspiración para lavado de dinero , fue aprehendido por unidades de Interpol Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Contenido relacionado: Condenan a colombiano a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Panamá

La captura se produjo cuando el sospechoso se disponía a abordar un vuelo con destino final a México, como parte de los controles migratorios y de seguridad internacional que se mantienen en la principal terminal aérea del país.

Detienen en Tocumen a colombiano requerido por EE.UU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018712057000923296?s=20&partner=&hide_thread=false Un ciudadano de nacionalidad colombiana que es requerido por los Estados Unidos por el presunto delito de conspiración para lavado de dinero, fue aprehendido por unidades de Interpol Panamá.



La captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de @tocumenaero y el… pic.twitter.com/sg6qDRhHy8 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

De acuerdo con la información oficial, la detención se dio tras verificarse una alerta internacional vigente, lo que permitió a las autoridades panameñas proceder conforme a los protocolos de cooperación policial.

El ciudadano colombiano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y permanecerá bajo custodia a la espera del proceso correspondiente para una eventual extradición, conforme a los acuerdos internacionales suscritos por Panamá.

Las autoridades reiteraron que el Aeropuerto de Tocumen continúa siendo un punto clave para la detección de personas requeridas por delitos transnacionales, gracias al intercambio de información con organismos internacionales.