Donald Trump y Gustavo Petro se reúnen en la Casa Blanca tras meses de tensiones

El presidente estadounidense Donald Trump recibió este martes 3 de febrero a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca para un encuentro que podría ser un borrón y cuenta nueva tras meses de duros reproches mutuos.
Primer productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo, y para ello es muy importante la certificación de su lucha antinarcóticos, que perdió el año pasado, por segunda vez en cuatro décadas.
El objetivo es "la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios", dijo Petro en un mensaje en X, antes de entrar a la reunión.
Trump a su vez necesita que Bogotá asegure de forma estable la recepción de miles de migrantes indocumentados, producto de su campaña de deportaciones, en momentos en que recibe fuertes críticas de la oposición.
Colombia anunció la semana pasada que se reanudarán los vuelos en aeronaves colombianas, tras ocho meses de interrupción.
Adeptos a las redes sociales y a las largas diatribas, ambos líderes han hecho esfuerzos para rebajar la tensión desde su inesperada llamada telefónica del 7 de enero, en la que acordaron esta cita.
Pero los dos son impredecibles ante la prensa, y la Casa Blanca mantuvo la reunión en perfil bajo, sin imágenes en el Despacho Oval.
