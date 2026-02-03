Invasión de 1989 en Panamá: Fiscalía e IMELCF inician exhumaciones en Jardín de Paz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) iniciaron este lunes una jornada de exhumación en el cementerio Jardín de Paz, como parte de las diligencias orientadas a la identificación de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá , ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

De acuerdo con el IMELCF, las labores forenses podrían extenderse por varios días, debido a la complejidad del proceso y al número de sepulturas incluidas en esta fase de investigación.

La entidad detalló que se trata de 15 sepulturas correspondientes a cuerpos desconocidos y no identificados, los cuales serán exhumados mediante un trabajo especializado a cargo de la Unidad de Antropología Forense, con apoyo de las secciones de Planimetría Forense y Fotografía Forense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018704192290824440?s=20&partner=&hide_thread=false La @PGN_PANAMA y el @IMELCFPANAMA iniciaron este lunes una jornada de exhumación en el cementerio Jardín de Paz, como parte de las diligencias de identificación de restos de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989.



El Instituto de Medicina… pic.twitter.com/z9BsfUKHiO — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

Estas diligencias buscan recolectar evidencia científica que permita avanzar en los procesos de identificación humana, como parte de los esfuerzos del Estado panameño por esclarecer el destino de personas fallecidas durante los hechos de diciembre de 1989.

Proceso forense y memoria histórica

Las autoridades indicaron que los restos exhumados serán sometidos a análisis antropológicos y forenses, siguiendo los protocolos internacionales, con el objetivo de obtener información que contribuya a la identificación de las víctimas y al esclarecimiento de los casos pendientes.

Este proceso forma parte de las acciones institucionales relacionadas con la memoria histórica, la verdad y la reparación, en uno de los episodios más sensibles de la historia reciente del país.

La PGN y el IMELCF reiteraron que los trabajos se desarrollan bajo estrictas medidas técnicas y legales, y que se informará oportunamente sobre los avances de las diligencias.