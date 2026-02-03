Parque Jurásico en Panamá: horario y cómo llegar al Parque Norte

La Alcaldía de Panamá inauguró oficialmente el Parque Temático Tierra Jurásica , ubicado en el Parque Norte, una nueva atracción familiar que desde su apertura ha logrado movilizar a cientos de familias y se consolida como uno de los espacios recreativos más visitados del distrito capital.

Durante la jornada inaugural, niños y adultos quedaron maravillados al observar las imponentes figuras de dinosaurios a escala real, equipadas con movimientos y sonidos integrados, que recrean distintas especies que habitaron el planeta hace más de 60 millones de años.

El parque ofrece una experiencia educativa y recreativa, ideal para visitas familiares, paseos escolares y actividades al aire libre, en un entorno natural diseñado para la convivencia sana y segura.

¿Cómo llegar al Parque Norte?

image

El Parque Norte está ubicado en el corregimiento de Chilibre, con acceso por la:

Carretera Transístmica

Avenida Boyd Roosevelt

Calle San Vicente #1

Entrada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Teléfono de contacto: 524-8900

También puedes ingresar a Parque Norte y verifica la ubicación por waze o google maps.

Horario del Parque Norte

El parque opera regularmente en el siguiente horario:

De lunes a domingo: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entrada suele ser gratuita, y el lugar cuenta con áreas verdes, espacios recreativos y actividades familiares, como juegos, fútbol y talleres. Para eventos especiales o cambios en el horario, se recomienda consultar las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía agradeció el respaldo de la ciudadanía a los parques temáticos del distrito, los cuales permanecerán abiertos durante un año, e hizo un llamado al buen uso y cuidado de estas exposiciones.

Asimismo, reiteró su compromiso de crear y fortalecer espacios de esparcimiento, enfocados en el bienestar, la recreación y la convivencia de las familias panameñas.