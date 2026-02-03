Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 11:49

Parque Jurásico en Panamá: horario y cómo llegar al Parque Norte

Conoce el horario, ubicación y cómo llegar al Parque Jurásico en Panamá. El Parque Temático Tierra Jurásica en el Parque Norte es una atracción gratuita.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá inauguró oficialmente el Parque Temático Tierra Jurásica, ubicado en el Parque Norte, una nueva atracción familiar que desde su apertura ha logrado movilizar a cientos de familias y se consolida como uno de los espacios recreativos más visitados del distrito capital.

Durante la jornada inaugural, niños y adultos quedaron maravillados al observar las imponentes figuras de dinosaurios a escala real, equipadas con movimientos y sonidos integrados, que recrean distintas especies que habitaron el planeta hace más de 60 millones de años.

El parque ofrece una experiencia educativa y recreativa, ideal para visitas familiares, paseos escolares y actividades al aire libre, en un entorno natural diseñado para la convivencia sana y segura.

¿Cómo llegar al Parque Norte?

image

El Parque Norte está ubicado en el corregimiento de Chilibre, con acceso por la:

  • Carretera Transístmica
  • Avenida Boyd Roosevelt
  • Calle San Vicente #1
  • Entrada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día
  • Teléfono de contacto: 524-8900

También puedes ingresar a Parque Norte y verifica la ubicación por waze o google maps.

Horario del Parque Norte

El parque opera regularmente en el siguiente horario:

  • De lunes a domingo: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entrada suele ser gratuita, y el lugar cuenta con áreas verdes, espacios recreativos y actividades familiares, como juegos, fútbol y talleres. Para eventos especiales o cambios en el horario, se recomienda consultar las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía agradeció el respaldo de la ciudadanía a los parques temáticos del distrito, los cuales permanecerán abiertos durante un año, e hizo un llamado al buen uso y cuidado de estas exposiciones.

Asimismo, reiteró su compromiso de crear y fortalecer espacios de esparcimiento, enfocados en el bienestar, la recreación y la convivencia de las familias panameñas.

