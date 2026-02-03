CSS realiza en la Ciudad de la Salud, jornadas de colocación de catéter Tenckhoff para diálisis

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que en la Ciudad de la Salud se desarrollan jornadas extraordinarias de colocación de catéteres Tenckhoff, un procedimiento seguro y mínimamente invasivo dirigido a pacientes que reciben diálisis peritoneal.
Contenido relacionado: Atención jubilados y pensionados: pago por ACH este miércoles y cheques el jueves
¿Qué beneficios ofrece el catéter Tenckhoff de la CSS?
El catéter Tenckhoff brinda un acceso seguro y flexible para la aplicación de terapias continuas, permitiendo el tratamiento sin el uso de agujas. Además, su adecuada ubicación disminuye el riesgo de migración, una de las principales complicaciones en este tipo de procedimientos.
Entre sus principales ventajas se destacan:
- Permite realizar la diálisis peritoneal en casa
- Reduce la necesidad de asistir con frecuencia a salas de hemodiálisis
- Mejora la calidad de vida del paciente
- Facilita el drenaje de líquidos y la eliminación de toxinas
Este catéter es una sonda delgada y flexible que se coloca en la parte inferior del abdomen y es utilizada para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica.
Pacientes beneficiados
Hasta el momento, 18 pacientes han sido beneficiados durante dos jornadas extraordinarias, realizadas los fines de semana en la Ciudad de la Salud, como parte de los esfuerzos de la CSS por fortalecer la atención especializada y reducir las listas de espera.
La CSS reiteró su compromiso de continuar impulsando procedimientos modernos y seguros, enfocados en el bienestar y la atención integral de los pacientes con enfermedades crónicas.