Los Santos Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 14:33

IDAAN suspende operaciones este día y dejará sin agua a varios sectores de Los Santos

El IDAAN anunció que la planta potabilizadora Rufina Alfaro estará fuera de operaciones por mantenimiento. Conoce los sectores afectados.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Rufina Alfaro estará fuera de operaciones hoy entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento de verano. Durante este periodo, se verá afectado el suministro de agua potable en varios sectores de la provincia de Los Santos.

IDAAN anuncia suspensión de operaciones en planta Rufina Alfaro

Sectores que estarán sin agua

  • Los Olivos
  • El Bongo
  • Llano Largo
  • La Villa de Los Santos
  • El Ejido
  • Santa Ana
  • Guararé
  • Las Tablas
  • Las Palmitas
El IDAAN recomendó a la población tomar las medidas necesarias, como almacenar agua con anticipación, y reiteró que los trabajos buscan mejorar la operatividad del sistema durante la temporada seca.

La entidad indicó que, una vez culminadas las labores de mantenimiento, el suministro se irá restableciendo de manera gradual en las áreas afectadas.

