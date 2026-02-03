Moody's Ratings sobre Panamá: Fallo de Panama Ports Company y Grado de Inversión

La calificadora de riesgo Moody’s Ratings rompió el silencio este martes tras el terremoto jurídico que sacudió el sector logístico panameño. Según la agencia, la anulación de la concesión a Panama Ports Company (PPC) —filial del gigante chino CK Hutchison— no representa, por ahora, una amenaza directa al perfil crediticio de Panamá.

Esta calma inicial llega después de que la Corte Suprema de Justicia declarara, el pasado 29 de enero, como "inconstitucional" el contrato que permitía a la empresa operar los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997.

Moody's sobre Panamá: El Grado de Inversión en la cuerda floja

Aunque Moody's decidió no bajar la calificación de inmediato, el panorama no es del todo "color de rosa". La agencia mantiene a Panamá en la categoría Baa3 con perspectiva negativa, lo que significa que el país sigue caminando por la cuerda floja.

El punto clave para Moody's no es solo quién opera los puertos, sino el riesgo de un arbitraje internacional.

"El posible inicio de un arbitraje por parte del concesionario chino constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas", advirtió la calificadora en su comunicado.

En buen panameño: si el Estado pierde una demanda millonaria frente a los dueños de PPC, el hueco en el presupuesto podría forzar a las agencias a quitarnos finalmente el grado de inversión.

Transición a paso veloz: Entra APM Terminals

La calificadora de riesgo Moody's Ratings dijo este martes que la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afecta directamente, al menos en un primer momento, el perfil crediticio del país

El Gobierno Nacional no ha perdido el tiempo. Tan solo un día después del fallo, anunció que APM Terminal Panama (subsidiaria del grupo danés AP Moller-Maersk) tomará el control de forma transitoria.

El objetivo es evitar que las operaciones en torno al Canal se detengan mientras se organiza una nueva licitación que el Ejecutivo promete será "abierta y transparente".

Panama Ports Company da la batalla: "Carece de fundamento"

Por su parte, Panama Ports Company no se ha quedado de brazos cruzados. A través de un comunicado, la empresa aseguró que el fallo judicial "carece de fundamento jurídico" y advirtió que ya analizan activar sus piezas legales en cortes internacionales.

Para los inversionistas, el caso de PPC se suma a una lista de tensiones contractuales en el país, lo que pone a prueba la seguridad jurídica de Panamá en un año clave para la consolidación fiscal.

