Panamá Entrevistas - 3 de febrero de 2026 - 09:42
Ministro Moltó habla sobre exportaciones, extracción del material en la mina y fallo sobre contrato con PPC
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al récord en exportaciones alcanzado por Panamá. Dio a conocer que aún no han iniciado la exportación del material de la mina, y agregó que el gobierno respetará la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC).