Panamá Entrevistas -

Ministro Moltó habla sobre exportaciones, extracción del material en la mina y fallo sobre contrato con PPC

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al récord en exportaciones alcanzado por Panamá. Dio a conocer que aún no han iniciado la exportación del material de la mina, y agregó que el gobierno respetará la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC).